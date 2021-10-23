https://ria.ru/20211023/kinolog-1755905118.html

Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке

Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке - РИА Новости, 23.10.2021

Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как развлечь питомца, чтобы он не отвлекал хозяина от работы из дома во... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T03:16

2021-10-23T03:16

2021-10-23T03:16

общество

москва

собаки

владимир голубев

удаленная работа

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как развлечь питомца, чтобы он не отвлекал хозяина от работы из дома во время удаленки.Чтобы питомец не мешал работать, советует кинолог, необходимо физически нагружать собаку на улице - включить в утренние прогулки активные игры и дрессировку. "Пробегитесь вместе с собакой по ближайшему парку, это поможет вам взбодриться и проснуться. Разучите основные команды из общего курса дрессировки. Приучите вашу собаку к активным играм по утрам. Если вы увеличите время прогулки, добавив в нее дрессировку и игры, это обеспечит вам спокойную работу, а собаке – счастливое времяпровождение с хозяином", - сказал он.Вдоволь наигравшись, собака скорее всего вернется домой уставшей и будет отдыхать, рассказал эксперт. "В первой половине дня у неё не будет сил докучать вам во время работы", - сказал Голубев.После прогулки кинолог просит не забыть хорошо покормить собаку. Сытое животное не ощущает особого волнения или тревоги, поэтому не будет стремиться себя чем-то занять. Также он советует найти время для небольшой прогулки в обеденный перерыв.Умные игрушки"Игра – неотъемлемая часть жизни любого пса. Игрушки будут прекрасными помощниками для работающего из дома хозяина. Они помогут справиться со скукой питомца, а также с его разрушительным поведением", - советует Голубев.По его словам, выбор нужно остановить на интеллектуальных игрушках, которые принесут пользу, увлекая питомца самостоятельной игрой. "Такие игрушки стимулируют умственную деятельность собаки и развивают её способности. Кроме того, такая игра будет формировать необходимые инстинкты, когда собака будет искать "добычу", - рассказал Голубев.Из игрушек кинолог советует головоломку "Конг", которую фаршируют любимым лакомством питомца. "Она позволяет обеспечить умственную нагрузку питомцу, а также удовлетворить потребность в жевании и добыче еды. Добывание пищи из конга позволит на какое-то время занять вашего питомца", - рассказал Голубев.По его словам, для наполнения конга подойдут любимые продукты собаки: это может быть сухой корм, измельченные субпродукты или любимые лакомства. "Регулярно меняйте наполнитель конга, чтобы лакомство было свежим. Обязательно следите за количеством корма, которое вы даете собаке в конге, чтобы учесть это при кормлении. Во время игры проверяйте, чтобы ваш питомец не разгрыз игрушку и не начал жевать её составляющие, это может быть опасно для здоровья", - сказал эксперт.Прячьте лакомстваЕще одна игра, рассказал Голубев, которая увлечет питомца - поиск лакомств. Для этого необходимо разложить по всей квартире любимые лакомства собаки и позволить ей их найти. "Начинайте раскладывать лакомства на виду у животного, первые несколько раз собака должна наблюдать за процессом. После того, как собака их нашла, начните прятать вкусняшки вне зоны видимости собаки: выбирайте для этого другую комнату, места под мебелью, разложив таким образом лакомства по всей квартире", - говорит кинолог.Он ответил, что обычно собаки быстро понимают суть игры и легко справляются с заданиями. "Чтобы усложнить её, прячьте лакомства на мебель, на разные уровни или под коврики. Таким образом, вы сможете на время занять питомца этой игрой", - говорит специалист.Также он советует придумывать новые игры, чередовать игрушки. Это не даст собаке скучать, это позволит хозяину спокойно выполнять свою работу удаленно.

https://ria.ru/20211016/sobaki-1754833731.html

https://ria.ru/20211009/sobaka-1753780330.html

https://ria.ru/20210918/listya-1750634875.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, собаки, владимир голубев, удаленная работа