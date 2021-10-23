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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211023/kalyannye-1755943810.html
В Москве закрыли 188 кальянных с начала введения ограничений по COVID-19
В Москве закрыли 188 кальянных с начала введения ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021
В Москве закрыли 188 кальянных с начала введения ограничений по COVID-19
Всего за период действия коронавирусных ограничений в Москве из-за невыполнения противоэпидемических мероприятий была приостановлена работа 188 кальянных, в том РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T14:55
2021-10-23T14:55
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Всего за период действия коронавирусных ограничений в Москве из-за невыполнения противоэпидемических мероприятий была приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 - с начала 2021 года, сообщается на сайте московского Роспотребнадзора."Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и территориальными отделами Управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 кальянных с начала 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил деятельность кальянной на юго-западе Москвы за нарушения мер профилактики COVID-19. В ходе проверки было установлено, что кальянная продолжает функционировать, несмотря на существующий запрет.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:55 23.10.2021
 
В Москве закрыли 188 кальянных с начала введения ограничений по COVID-19

Роспотребнадзор закрыл 188 кальянных в Москве с начала введения ограничений из-за COVID-19

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКальян
Кальян - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Всего за период действия коронавирусных ограничений в Москве из-за невыполнения противоэпидемических мероприятий была приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 - с начала 2021 года, сообщается на сайте московского Роспотребнадзора.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и территориальными отделами Управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 кальянных с начала 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил деятельность кальянной на юго-западе Москвы за нарушения мер профилактики COVID-19. В ходе проверки было установлено, что кальянная продолжает функционировать, несмотря на существующий запрет.
Рейд по соблюдению масочного режима в Новосибирском метрополитене - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 17:50
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
 
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