https://ria.ru/20211023/kalyannye-1755943810.html

В Москве закрыли 188 кальянных с начала введения ограничений по COVID-19

В Москве закрыли 188 кальянных с начала введения ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021

В Москве закрыли 188 кальянных с начала введения ограничений по COVID-19

Всего за период действия коронавирусных ограничений в Москве из-за невыполнения противоэпидемических мероприятий была приостановлена работа 188 кальянных, в том РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T14:55

2021-10-23T14:55

2021-10-23T14:55

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Всего за период действия коронавирусных ограничений в Москве из-за невыполнения противоэпидемических мероприятий была приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 - с начала 2021 года, сообщается на сайте московского Роспотребнадзора."Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и территориальными отделами Управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 кальянных с начала 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил деятельность кальянной на юго-западе Москвы за нарушения мер профилактики COVID-19. В ходе проверки было установлено, что кальянная продолжает функционировать, несмотря на существующий запрет.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии