https://ria.ru/20211023/germaniya-1755577074.html

В Германии построили дрон, который сможет перевозить пассажиров

В Германии построили дрон, который сможет перевозить пассажиров - РИА Новости, 23.10.2021

В Германии построили дрон, который сможет перевозить пассажиров

Немецкие инженеры провели успешные испытания инновационного дрона, которой может поднимать в воздух 600 килограммов груза, сообщает "Европульс". РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T03:47

2021-10-23T03:47

2021-10-23T03:47

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Немецкие инженеры провели успешные испытания инновационного дрона, которой может поднимать в воздух 600 килограммов груза, сообщает "Европульс".По задумке разработчиков, аппарат способен заменить небольшие самолеты и предоставлять услуги воздушного такси. По оценке экспертов, дрон сможет приступить к полетам с путешественниками через два-три года. За это время инженеры планируют сделать кабину более удобной.Дрон способен подниматься в высоту на 22 метра и преодолевать расстояния в 40 километров. Он работает автономно по запрограммированному маршруту. Для зарядки необходимо электричество.Кабина для груза и пассажиров расположена между шасси устройства. Она способна обеспечить безопасный полет даже в условиях плохой видимости.Недавно в Греции такие устройства начали доставлять лекарства в отдаленные деревни, а в Хорватии так засаживают леса в труднодоступных районах.

https://ria.ru/20211007/khorvatiya-1753310660.html

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хорватия, греция, германия, новости - туризм, туризм, технологии, гаджеты