https://ria.ru/20211023/gazprom-1755907827.html

"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов

"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов - РИА Новости, 23.10.2021

"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов

"Газпром" продолжает закачку в российские подземные хранилища газа и намерен накопить в них рекордный запас топлива, говорится в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T06:20

2021-10-23T06:20

2021-10-23T09:53

экономика

армения

белоруссия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

газпром

николай шульгинов

россия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Газпром" продолжает закачку в российские подземные хранилища газа и намерен накопить в них рекордный запас топлива, говорится в официальном Telegram-канале компании.Как отметили в "Газпроме", анализ погодных условий в России и европейских странах за последние несколько лет показывает, что март теперь тоже относится к зимним месяцам. Поэтому наличие достаточных запасов в ПХГ и поддержание их высокой производительности к началу весны — один из важнейших факторов успешного прохождения сезона пикового спроса.В прошлый отопительный сезон из российских ПХГ подняли 60,6 миллиарда кубометров газа — это максимальный показатель для газовой отрасли России. Сейчас "Газпром" намерен накопить в хранилищах 72,638 миллиарда кубов (а с учетом ПХГ в Белоруссии и Армении — 73,824 миллиарда).Увеличение производительности по сравнению с прошлым сезоном отбора (на 4,6 миллиона кубометров) сопоставимо с суточным потреблением газа зимой в таких регионах, как Карелия или Ингушетия."Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям", — подчеркнули в "Газпроме".Как рассказывал директор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов в кулуарах Петербургского международного газового форума, завершить закачку газа в российские ПХГ планируется к 1 ноября. По его словам, все работы идут по плану.В Европе цены на газ в последнее время резко выросли. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то два месяца спустя они подскочили более чем два раза, а 6 октября обновили исторический максимум — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. В "Газпроме" неоднократно обращали внимание на недостаточность запасов газа в европейских ПХГ. Глава компании Алексей Миллер именно с этим связал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей.

https://ria.ru/20211022/posol-1755882586.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/gaz-1755856139.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/ogon-1755849839.html

армения

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, армения, белоруссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, николай шульгинов, россия