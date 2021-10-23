https://ria.ru/20211023/gazprom-1755907827.html
"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов - РИА Новости, 23.10.2021
"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
"Газпром" продолжает закачку в российские подземные хранилища газа и намерен накопить в них рекордный запас топлива, говорится в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T06:20
2021-10-23T06:20
2021-10-23T09:53
экономика
армения
белоруссия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
николай шульгинов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866559_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_11204172acbfafdc9d792da8e496e3ba.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Газпром" продолжает закачку в российские подземные хранилища газа и намерен накопить в них рекордный запас топлива, говорится в официальном Telegram-канале компании.Как отметили в "Газпроме", анализ погодных условий в России и европейских странах за последние несколько лет показывает, что март теперь тоже относится к зимним месяцам. Поэтому наличие достаточных запасов в ПХГ и поддержание их высокой производительности к началу весны — один из важнейших факторов успешного прохождения сезона пикового спроса.В прошлый отопительный сезон из российских ПХГ подняли 60,6 миллиарда кубометров газа — это максимальный показатель для газовой отрасли России. Сейчас "Газпром" намерен накопить в хранилищах 72,638 миллиарда кубов (а с учетом ПХГ в Белоруссии и Армении — 73,824 миллиарда).Увеличение производительности по сравнению с прошлым сезоном отбора (на 4,6 миллиона кубометров) сопоставимо с суточным потреблением газа зимой в таких регионах, как Карелия или Ингушетия."Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям", — подчеркнули в "Газпроме".Как рассказывал директор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов в кулуарах Петербургского международного газового форума, завершить закачку газа в российские ПХГ планируется к 1 ноября. По его словам, все работы идут по плану.В Европе цены на газ в последнее время резко выросли. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то два месяца спустя они подскочили более чем два раза, а 6 октября обновили исторический максимум — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. В "Газпроме" неоднократно обращали внимание на недостаточность запасов газа в европейских ПХГ. Глава компании Алексей Миллер именно с этим связал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей.
https://ria.ru/20211022/posol-1755882586.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/gaz-1755856139.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/ogon-1755849839.html
армения
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866559_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_e23ccad260e3673022c9040e1d2e1909.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, армения, белоруссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, николай шульгинов, россия
06:20 23.10.2021 (обновлено: 09:53 23.10.2021)
"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
"Газпром" намерен создать рекордный запас газа в хранилищах
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
"Газпром
" продолжает закачку в российские подземные хранилища газа и намерен накопить в них рекордный запас топлива, говорится в официальном Telegram-канале
компании.
"Суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 миллиона кубометров (с учетом ПХГ в Беларуси и Армении — 887,9 миллиона кубометров)", — сообщает компания.
Как отметили в "Газпроме", анализ погодных условий в России
и европейских странах за последние несколько лет показывает, что март теперь тоже относится к зимним месяцам. Поэтому наличие достаточных запасов в ПХГ и поддержание их высокой производительности к началу весны — один из важнейших факторов успешного прохождения сезона пикового спроса.
В прошлый отопительный сезон из российских ПХГ подняли 60,6 миллиарда кубометров газа — это максимальный показатель для газовой отрасли России. Сейчас "Газпром" намерен накопить в хранилищах 72,638 миллиарда кубов (а с учетом ПХГ в Белоруссии
и Армении
— 73,824 миллиарда).
Увеличение производительности по сравнению с прошлым сезоном отбора (на 4,6 миллиона кубометров) сопоставимо с суточным потреблением газа зимой в таких регионах, как Карелия или Ингушетия.
"Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям", — подчеркнули в "Газпроме".
Как рассказывал директор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов в кулуарах Петербургского международного газового форума, завершить закачку газа в российские ПХГ планируется к 1 ноября. По его словам, все работы идут по плану.
В Европе цены на газ в последнее время резко выросли. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то два месяца спустя они подскочили более чем два раза, а 6 октября обновили исторический максимум — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.
В "Газпроме" неоднократно обращали внимание на недостаточность запасов газа в европейских ПХГ. Глава компании Алексей Миллер именно с этим связал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей.