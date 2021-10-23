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"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов - РИА Новости, 23.10.2021
"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
"Газпром" продолжает закачку в российские подземные хранилища газа и намерен накопить в них рекордный запас топлива, говорится в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T06:20
2021-10-23T09:53
экономика
армения
белоруссия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
николай шульгинов
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Газпром" продолжает закачку в российские подземные хранилища газа и намерен накопить в них рекордный запас топлива, говорится в официальном Telegram-канале компании.Как отметили в "Газпроме", анализ погодных условий в России и европейских странах за последние несколько лет показывает, что март теперь тоже относится к зимним месяцам. Поэтому наличие достаточных запасов в ПХГ и поддержание их высокой производительности к началу весны — один из важнейших факторов успешного прохождения сезона пикового спроса.В прошлый отопительный сезон из российских ПХГ подняли 60,6 миллиарда кубометров газа — это максимальный показатель для газовой отрасли России. Сейчас "Газпром" намерен накопить в хранилищах 72,638 миллиарда кубов (а с учетом ПХГ в Белоруссии и Армении — 73,824 миллиарда).Увеличение производительности по сравнению с прошлым сезоном отбора (на 4,6 миллиона кубометров) сопоставимо с суточным потреблением газа зимой в таких регионах, как Карелия или Ингушетия."Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям", — подчеркнули в "Газпроме".Как рассказывал директор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов в кулуарах Петербургского международного газового форума, завершить закачку газа в российские ПХГ планируется к 1 ноября. По его словам, все работы идут по плану.В Европе цены на газ в последнее время резко выросли. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то два месяца спустя они подскочили более чем два раза, а 6 октября обновили исторический максимум — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. В "Газпроме" неоднократно обращали внимание на недостаточность запасов газа в европейских ПХГ. Глава компании Алексей Миллер именно с этим связал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей.
https://ria.ru/20211022/posol-1755882586.html
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экономика, армения, белоруссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, николай шульгинов, россия
06:20 23.10.2021 (обновлено: 09:53 23.10.2021)
 
"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов

"Газпром" намерен создать рекордный запас газа в хранилищах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от ГРС №2 "Елабуга Центральная - ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Газпром" продолжает закачку в российские подземные хранилища газа и намерен накопить в них рекордный запас топлива, говорится в официальном Telegram-канале компании.

"Суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 миллиона кубометров (с учетом ПХГ в Беларуси и Армении — 887,9 миллиона кубометров)", — сообщает компания.

Как отметили в "Газпроме", анализ погодных условий в России и европейских странах за последние несколько лет показывает, что март теперь тоже относится к зимним месяцам. Поэтому наличие достаточных запасов в ПХГ и поддержание их высокой производительности к началу весны — один из важнейших факторов успешного прохождения сезона пикового спроса.
В прошлый отопительный сезон из российских ПХГ подняли 60,6 миллиарда кубометров газа — это максимальный показатель для газовой отрасли России. Сейчас "Газпром" намерен накопить в хранилищах 72,638 миллиарда кубов (а с учетом ПХГ в Белоруссии и Армении — 73,824 миллиарда).
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Увеличение производительности по сравнению с прошлым сезоном отбора (на 4,6 миллиона кубометров) сопоставимо с суточным потреблением газа зимой в таких регионах, как Карелия или Ингушетия.
"Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям", — подчеркнули в "Газпроме".
Как рассказывал директор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов в кулуарах Петербургского международного газового форума, завершить закачку газа в российские ПХГ планируется к 1 ноября. По его словам, все работы идут по плану.
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В "Газпроме" неоднократно обращали внимание на недостаточность запасов газа в европейских ПХГ. Глава компании Алексей Миллер именно с этим связал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей.
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