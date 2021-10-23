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https://ria.ru/20211023/boliviya-1755964642.html
Боливия поблагодарила Россию за "Спутник V"
Боливия поблагодарила Россию за "Спутник V" - РИА Новости, 23.10.2021
Боливия поблагодарила Россию за "Спутник V"
Боливия ценит, что Россия предоставила ей вакцину от коронавируса "Спутник V" в один из самых трудных для латиноамериканской страны периодов борьбы с COVID-19,... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T18:42
2021-10-23T18:42
распространение коронавируса
в мире
боливия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Боливия ценит, что Россия предоставила ей вакцину от коронавируса "Спутник V" в один из самых трудных для латиноамериканской страны периодов борьбы с COVID-19, заявил РИА Новости глава МИД Боливии Рохелио Майта.В конце января президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины "Спутник V" и начале кампании иммунизации от COVID-19. Сам глава государства получил первую дозу вакцины в мае."В Боливии мы высоко ценим, что смогли рассчитывать на вакцину "Спутник V", - заявил Майта.Министр отметил, что правительство Луиса Арсе не имело возможностей получить другие вакцины в связи с событиями 2019 года.В ноябре 2019 года Организация американских государств, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Как указала в предварительном докладе группа аудиторов, проводивших проверку, "статистически маловероятно", что являвшийся тогда президентом Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.Доклад ОАГ тогда усилил влияние оппозиции, которая заявляла о фальсификациях на выборах президента. Моралес под давлением военных и на фоне протестов в стране ушел с поста президента. При разгоне протестов, которые продолжились после ухода Моралеса, погибли десятки людей, что было доказано в ходе расследования международных экспертов.
https://ria.ru/20211010/vuchich-1753920189.html
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в мире, боливия, россия
18:42 23.10.2021
 
Боливия поблагодарила Россию за "Спутник V"

Глава МИД Боливии Майта: Россия предоставила "Спутник V" в трудный период борьбы с COVID

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпулы с препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
Ампулы с препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Боливия ценит, что Россия предоставила ей вакцину от коронавируса "Спутник V" в один из самых трудных для латиноамериканской страны периодов борьбы с COVID-19, заявил РИА Новости глава МИД Боливии Рохелио Майта.
В конце января президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины "Спутник V" и начале кампании иммунизации от COVID-19. Сам глава государства получил первую дозу вакцины в мае.
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"В Боливии мы высоко ценим, что смогли рассчитывать на вакцину "Спутник V", - заявил Майта.
Министр отметил, что правительство Луиса Арсе не имело возможностей получить другие вакцины в связи с событиями 2019 года.
В ноябре 2019 года Организация американских государств, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Как указала в предварительном докладе группа аудиторов, проводивших проверку, "статистически маловероятно", что являвшийся тогда президентом Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.
Доклад ОАГ тогда усилил влияние оппозиции, которая заявляла о фальсификациях на выборах президента. Моралес под давлением военных и на фоне протестов в стране ушел с поста президента. При разгоне протестов, которые продолжились после ухода Моралеса, погибли десятки людей, что было доказано в ходе расследования международных экспертов.
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