https://ria.ru/20211022/zhurnalist-1755886368.html
В Калуге возбудили дело после смерти журналиста, долго ждавшего скорую
В Калуге возбудили дело после смерти журналиста, долго ждавшего скорую - РИА Новости, 22.10.2021
В Калуге возбудили дело после смерти журналиста, долго ждавшего скорую
Следственные органы в Калужской области возбудили уголовное дело из-за смерти тележурналиста после того, как он, по словам родных, прождал медицинской помощи... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T21:38
2021-10-22T21:38
2021-10-22T21:38
происшествия
калужская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Следственные органы в Калужской области возбудили уголовное дело из-за смерти тележурналиста после того, как он, по словам родных, прождал медицинской помощи семь часов, сообщает СУСК России по региону в пятницу."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей) по факту смерти сотрудника телекомпании "Ника" Константина Кисова. По одной из версий, смерть Кисова могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими сотрудниками", - говорится в сообщении.По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы. По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям медиков."При принятии процессуальных решений по делу сотрудники СК России будут руководствоваться собранными доказательствами и заключениями экспертов в области медицины", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, 59-летний Константин Кисов скончался в середине сентября от инсульта. До этого он почти семь часов, как утверждает его брат, ждал скорую помощь. Через полтора часа после госпитализации тележурналист скончался. На сайте ТРК "Ника" Кисова называют легендой калужской медиасферы, он был универсальный специалист - комментатор, редактор, оператор, посвятивший телевидению всю свою жизнь.
https://ria.ru/20210718/zdorove-1741606117.html
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происшествия, калужская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Калуге возбудили дело после смерти журналиста, долго ждавшего скорую
Уголовное дело возбудили в Калуге после смерти тележурналиста, ждавшего скорую семь часов