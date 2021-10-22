https://ria.ru/20211022/zhenikh-1755718310.html
В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки - РИА Новости, 22.10.2021
В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
Американские судмедэксперты установили, что найденные во Флориде человеческие останки принадлежат Брайану Лондри - беглому жениху загадочно погибшей Габриэлль... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T02:41
2021-10-22T02:41
2021-10-22T03:12
сша
флорида
фбр
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Американские судмедэксперты установили, что найденные во Флориде человеческие останки принадлежат Брайану Лондри - беглому жениху загадочно погибшей Габриэлль Петито, сообщило ФБР.Опознание, которое было произведено на основании стоматологических данных, приближает развязку загадочной истории, за которой больше месяца следит вся Америка."Сопоставление стоматологических записей подтвердило, что человеческие останки... принадлежат Брайану Лондри", - сказано в релизе денверского офиса ФБР.Родители Лондри ранее сообщили полиции, что вскоре после возвращения домой он мог отправиться в поход в природный заповедник неподалеку от своего дома во Флориде. Поиски продолжались более месяца.Останки вместе с рюкзаком и ноутбуком Лондри были найдены на территории природного заповедника во Флориде, в районе, который до недавнего времени был скрыт водой.Экспертам еще предстоит определить причину гибели молодого человека.Лондри исчез в сентябре после того, как один вернулся домой во Флориду из автомобильного путешествия, в которое он отправился с 22-летней невестой. Отвечать на вопросы о судьбе Петито он отказался.Девушку позднее нашли задушенной, а 23-летний Лондри был объявлен в федеральный розыск.
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сша, флорида, фбр
02:41 22.10.2021 (обновлено: 03:12 22.10.2021)
В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
Во Флориде нашли останки беглого жениха загадочно погибшей 22-летней Петито
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости.
Американские судмедэксперты установили, что найденные во Флориде
человеческие останки принадлежат Брайану Лондри - беглому жениху загадочно погибшей Габриэлль Петито, сообщило ФБР
.
Опознание, которое было произведено на основании стоматологических данных, приближает развязку загадочной истории, за которой больше месяца следит вся Америка
.
"Сопоставление стоматологических записей подтвердило, что человеческие останки... принадлежат Брайану Лондри", - сказано в релизе денверского офиса ФБР.
Родители Лондри ранее сообщили полиции, что вскоре после возвращения домой он мог отправиться в поход в природный заповедник неподалеку от своего дома во Флориде. Поиски продолжались более месяца.
Останки вместе с рюкзаком и ноутбуком Лондри были найдены на территории природного заповедника во Флориде, в районе, который до недавнего времени был скрыт водой.
Экспертам еще предстоит определить причину гибели молодого человека.
Лондри исчез в сентябре после того, как один вернулся домой во Флориду из автомобильного путешествия, в которое он отправился с 22-летней невестой. Отвечать на вопросы о судьбе Петито он отказался.
Девушку позднее нашли задушенной, а 23-летний Лондри был объявлен в федеральный розыск.