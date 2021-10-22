Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/zhenikh-1755718310.html
В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки - РИА Новости, 22.10.2021
В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
Американские судмедэксперты установили, что найденные во Флориде человеческие останки принадлежат Брайану Лондри - беглому жениху загадочно погибшей Габриэлль... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T02:41
2021-10-22T03:12
сша
флорида
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147423/28/1474232857_0:107:3000:1795_1920x0_80_0_0_de04f3659c3670c2cec65d5a3514b58b.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Американские судмедэксперты установили, что найденные во Флориде человеческие останки принадлежат Брайану Лондри - беглому жениху загадочно погибшей Габриэлль Петито, сообщило ФБР.Опознание, которое было произведено на основании стоматологических данных, приближает развязку загадочной истории, за которой больше месяца следит вся Америка."Сопоставление стоматологических записей подтвердило, что человеческие останки... принадлежат Брайану Лондри", - сказано в релизе денверского офиса ФБР.Родители Лондри ранее сообщили полиции, что вскоре после возвращения домой он мог отправиться в поход в природный заповедник неподалеку от своего дома во Флориде. Поиски продолжались более месяца.Останки вместе с рюкзаком и ноутбуком Лондри были найдены на территории природного заповедника во Флориде, в районе, который до недавнего времени был скрыт водой.Экспертам еще предстоит определить причину гибели молодого человека.Лондри исчез в сентябре после того, как один вернулся домой во Флориду из автомобильного путешествия, в которое он отправился с 22-летней невестой. Отвечать на вопросы о судьбе Петито он отказался.Девушку позднее нашли задушенной, а 23-летний Лондри был объявлен в федеральный розыск.
https://ria.ru/20210920/poisk-1750882848.html
https://ria.ru/20211008/ubiystvo-1753637652.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147423/28/1474232857_385:0:2796:1808_1920x0_80_0_0_a0096aa1948c8f9ba08b0cf5ac64574d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, флорида, фбр
02:41 22.10.2021 (обновлено: 03:12 22.10.2021)
 
В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки

Во Флориде нашли останки беглого жениха загадочно погибшей 22-летней Петито

© AFP 2021 / Ethan MillerПарк США
Парк США - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / Ethan Miller
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Американские судмедэксперты установили, что найденные во Флориде человеческие останки принадлежат Брайану Лондри - беглому жениху загадочно погибшей Габриэлль Петито, сообщило ФБР.
Опознание, которое было произведено на основании стоматологических данных, приближает развязку загадочной истории, за которой больше месяца следит вся Америка.
Дерево в Национальном парке - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 02:56
В США нашли останки девушки, за поисками которой следила вся страна
"Сопоставление стоматологических записей подтвердило, что человеческие останки... принадлежат Брайану Лондри", - сказано в релизе денверского офиса ФБР.
Родители Лондри ранее сообщили полиции, что вскоре после возвращения домой он мог отправиться в поход в природный заповедник неподалеку от своего дома во Флориде. Поиски продолжались более месяца.
Останки вместе с рюкзаком и ноутбуком Лондри были найдены на территории природного заповедника во Флориде, в районе, который до недавнего времени был скрыт водой.
Экспертам еще предстоит определить причину гибели молодого человека.
Лондри исчез в сентябре после того, как один вернулся домой во Флориду из автомобильного путешествия, в которое он отправился с 22-летней невестой. Отвечать на вопросы о судьбе Петито он отказался.
Девушку позднее нашли задушенной, а 23-летний Лондри был объявлен в федеральный розыск.
Полиция штата Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 11:32
В США мужчину-антипрививочника обвинили в убийстве брата-фармацевта
 
СШАФлоридаФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Россияне решили закупить продукты перед длинными выходными
05:03"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газа
04:48Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден усомнился, что Россия превзойдет США по военной мощи
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
Лента новостейМолния
Россияне решили закупить продукты перед длинными выходными"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газаСтюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с ПаттинсономСША в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден усомнился, что Россия превзойдет США по военной мощиБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки