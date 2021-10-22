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Посольство России в Сербии не признало решение Косово о высылке дипломатов
Посольство России в Сербии не признало решение Косово о высылке дипломатов - РИА Новости, 22.10.2021
Посольство России в Сербии не признало решение Косово о высылке дипломатов
Посольство РФ в Сербии не признает решение "правительства" Косово по "высылке" дипломатов и считает его провокацией, сообщила в пятницу пресс-служба дипмиссии. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T19:25
2021-10-22T19:38
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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Сербии не признает решение "правительства" Косово по "высылке" дипломатов и считает его провокацией, сообщила в пятницу пресс-служба дипмиссии.Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи ранее заявила, что "высылает" двух присутствующих в Приштине дипломатов из канцелярии посольства РФ в Сербии."Не признаем "независимость" Косово, а, соответственно, и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу", - заявили в посольстве.Там отметили, что "считают абсолютно неприемлемыми попытки помешать нашим аккредитованным при МООНК дипломатам осуществлять свою законную – всецело в рамках международного права – деятельность". Шаг Приштины охарактеризован в заявлении как "провокация в отношении российских дипломатов".
https://ria.ru/20211013/kosovo-1754426559.html
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в мире, косово, сербия, россия, приштина, оон
19:25 22.10.2021 (обновлено: 19:38 22.10.2021)
 
Посольство России в Сербии не признало решение Косово о высылке дипломатов

Посольство России в Сербии назвало решение Косово о высылке дипломатов провокацией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Сербии не признает решение "правительства" Косово по "высылке" дипломатов и считает его провокацией, сообщила в пятницу пресс-служба дипмиссии.
Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи ранее заявила, что "высылает" двух присутствующих в Приштине дипломатов из канцелярии посольства РФ в Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 17:41
Вучич пообещал защитить сербов в Косово
"Не признаем "независимость" Косово, а, соответственно, и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу", - заявили в посольстве.
Там отметили, что "считают абсолютно неприемлемыми попытки помешать нашим аккредитованным при МООНК дипломатам осуществлять свою законную – всецело в рамках международного права – деятельность". Шаг Приштины охарактеризован в заявлении как "провокация в отношении российских дипломатов".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 13:47
Захарова призвала НАТО "унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов"
 
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