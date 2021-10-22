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В Госдуме ответили на заявления ВСУ о готовности к "вторжению России"
В Госдуме ответили на заявления ВСУ о готовности к "вторжению России" - РИА Новости, 22.10.2021
В Госдуме ответили на заявления ВСУ о готовности к "вторжению России"
Глава комитета Госдумы по СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал слова командующего Cилами спецопераций ВСУ Григория Галагана,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:37
2021-10-22T14:56
в мире
госдума рф
вооруженные силы украины
леонид калашников
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал слова командующего Cилами спецопераций ВСУ Григория Галагана, призвавшего Украину быть готовой к "российскому вторжению".По словам Галагана, "отсутствия угрозы вторжения никто не гарантирует". Кроме того, бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Кремль якобы не отказывается от идеи "вторжения" в восемь областей на юго-востоке Украины.Калашников отметил, что высказывание Галагана — это попытка как-то завуалировать ситуацию, сложившуюся сейчас на Украине."В то же время большая напряженность социально-экономическая. В тарифах, в ценах. Это попытка взять и все переложить на Россию в очередной раз. (Они говорят своим гражданам. — Прим. ред.): мобилизуйтесь, потерпите, вот русские идут или скоро придут", — сказал депутат РИА Новости.Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации генерал ФСБ Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что Украина сама может спровоцировать военный конфликт с Россией.По словам сенатора, главное, чтобы на Украине не поддались подначиванию НАТО и прежде всего США, ведь в таком случае западные страны будут в стороне, а "эти ребята просто погибнут". Для профессиональных военных такая линия поведения неприемлема — они больше всех не хотят войны, потому что знают, что это такое, подчеркнул Джабаров."А украинские военные — это какая-то особая каста, они постоянно заводят своего президента, население, словно у них чешутся руки повоевать с Россией. Они, по-моему, даже не понимают, к чему призывают", — сказал он.А что касается готовности, то, по мнению Джабарова, на Украине все давно готовы в случае смены власти перейти на русский язык, слушать русские каналы. Сенатор уверен, что те, кто захватил власть в Киеве, не смогли за семь лет исказить ментальность украинского народа.
https://ria.ru/20211019/mnenie-1755129213.html
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в мире, госдума рф, вооруженные силы украины, леонид калашников
11:37 22.10.2021 (обновлено: 14:56 22.10.2021)
 
В Госдуме ответили на заявления ВСУ о готовности к "вторжению России"

Депутат Калашников назвал заявления ВСУ о "вторжении России" попыткой переложить вину

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал слова командующего Cилами спецопераций ВСУ Григория Галагана, призвавшего Украину быть готовой к "российскому вторжению".
По словам Галагана, "отсутствия угрозы вторжения никто не гарантирует". Кроме того, бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Кремль якобы не отказывается от идеи "вторжения" в восемь областей на юго-востоке Украины.
Калашников отметил, что высказывание Галагана — это попытка как-то завуалировать ситуацию, сложившуюся сейчас на Украине.
"В то же время большая напряженность социально-экономическая. В тарифах, в ценах. Это попытка взять и все переложить на Россию в очередной раз. (Они говорят своим гражданам. — Прим. ред.): мобилизуйтесь, потерпите, вот русские идут или скоро придут", — сказал депутат РИА Новости.
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Пушков объяснил, почему Украину должно волновать мнение России
Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации генерал ФСБ Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что Украина сама может спровоцировать военный конфликт с Россией.
"Россия не собирается ни на кого нападать, для нас это самый ужасный, трагический сценарий, если будет прямое вооруженное столкновение с Украиной, пусть успокоятся", — сказал он РИА Новости.
По словам сенатора, главное, чтобы на Украине не поддались подначиванию НАТО и прежде всего США, ведь в таком случае западные страны будут в стороне, а "эти ребята просто погибнут". Для профессиональных военных такая линия поведения неприемлема — они больше всех не хотят войны, потому что знают, что это такое, подчеркнул Джабаров.
"А украинские военные — это какая-то особая каста, они постоянно заводят своего президента, население, словно у них чешутся руки повоевать с Россией. Они, по-моему, даже не понимают, к чему призывают", — сказал он.
А что касается готовности, то, по мнению Джабарова, на Украине все давно готовы в случае смены власти перейти на русский язык, слушать русские каналы. Сенатор уверен, что те, кто захватил власть в Киеве, не смогли за семь лет исказить ментальность украинского народа.
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В миреГосдума РФВооруженные силы УкраиныЛеонид Калашников
 
 
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