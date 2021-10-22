https://ria.ru/20211022/vtorzhenie-1755758366.html

В Госдуме ответили на заявления ВСУ о готовности к "вторжению России"

В Госдуме ответили на заявления ВСУ о готовности к "вторжению России" - РИА Новости, 22.10.2021

В Госдуме ответили на заявления ВСУ о готовности к "вторжению России"

Глава комитета Госдумы по СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал слова командующего Cилами спецопераций ВСУ Григория Галагана,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:37

2021-10-22T11:37

2021-10-22T14:56

в мире

госдума рф

вооруженные силы украины

леонид калашников

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал слова командующего Cилами спецопераций ВСУ Григория Галагана, призвавшего Украину быть готовой к "российскому вторжению".По словам Галагана, "отсутствия угрозы вторжения никто не гарантирует". Кроме того, бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Кремль якобы не отказывается от идеи "вторжения" в восемь областей на юго-востоке Украины.Калашников отметил, что высказывание Галагана — это попытка как-то завуалировать ситуацию, сложившуюся сейчас на Украине."В то же время большая напряженность социально-экономическая. В тарифах, в ценах. Это попытка взять и все переложить на Россию в очередной раз. (Они говорят своим гражданам. — Прим. ред.): мобилизуйтесь, потерпите, вот русские идут или скоро придут", — сказал депутат РИА Новости.Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации генерал ФСБ Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что Украина сама может спровоцировать военный конфликт с Россией.По словам сенатора, главное, чтобы на Украине не поддались подначиванию НАТО и прежде всего США, ведь в таком случае западные страны будут в стороне, а "эти ребята просто погибнут". Для профессиональных военных такая линия поведения неприемлема — они больше всех не хотят войны, потому что знают, что это такое, подчеркнул Джабаров."А украинские военные — это какая-то особая каста, они постоянно заводят своего президента, население, словно у них чешутся руки повоевать с Россией. Они, по-моему, даже не понимают, к чему призывают", — сказал он.А что касается готовности, то, по мнению Джабарова, на Украине все давно готовы в случае смены власти перейти на русский язык, слушать русские каналы. Сенатор уверен, что те, кто захватил власть в Киеве, не смогли за семь лет исказить ментальность украинского народа.

https://ria.ru/20211019/mnenie-1755129213.html

https://ria.ru/20211021/oruzhie-1755527870.html

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в мире, госдума рф, вооруженные силы украины, леонид калашников