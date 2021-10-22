https://ria.ru/20211022/voronezh-1755739690.html

Воронежский губернатор вернулся к работе после болезни

Воронежский губернатор вернулся к работе после болезни - РИА Новости, 22.10.2021

Воронежский губернатор вернулся к работе после болезни

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вернулся к работе после болезни, о которой сообщалось в начале октября, информирует в пятницу правительство... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:15

2021-10-22T10:15

2021-10-22T10:15

политика

воронежская область

здоровье - общество

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев вернулся к работе после болезни, о которой сообщалось в начале октября, информирует в пятницу правительство региона."В пятницу, 22 октября, губернатор Александр Гусев проведет заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении. Ожидается, что на этом заседании будет принято решение о нерабочих днях в связи с коронавирусной ситуацией в регионе.Правительство Воронежской области 6 октября проинформировало о болезни Гусева, однако чем именно заболел глава региона, не сообщалось. До этого несколько дней подряд воронежские Telegram-каналы писали, что губернатор сперва проходил лечение от COVID-19 в областной больнице №1, затем его транспортировали в Москву. Ситуация прояснилась, когда губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который в 2010-2016 годах возглавлял ГУМЧС по Воронежской области, 8 октября записал видео в Instagram, где сказал, что Гусев "на больничной койке" и "заболел ковидом", а также пожелал своему коллеге здоровья.

https://ria.ru/20211007/gusev-1753499211.html

воронежская область

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политика, воронежская область, здоровье - общество, александр гусев (государственный служащий)