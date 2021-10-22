https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755855828.html

В Калининградской области побили рекорд по числу вакцинированных за сутки

В Калининградской области побили рекорд по числу вакцинированных за сутки - РИА Новости, 22.10.2021

В Калининградской области побили рекорд по числу вакцинированных за сутки

Рекорд по вакцинации поставлен в пятницу в Калининградской области, где за один день привились от коронавируса 9,5 тысяч человек, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:11

2021-10-22T18:11

2021-10-22T18:11

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вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Рекорд по вакцинации поставлен в пятницу в Калининградской области, где за один день привились от коронавируса 9,5 тысяч человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков."За сегодня, по данным минздрава региона, вакцинацию прошли 9,5 тысяч человек. Это рекорд", - сказал он.По данным областного оперштаба, на 22 октября в Калининградской области привиты от коронавируса 378 700 человек, полный цикл вакцинации прошли 344 706 человек. С начала прививочной кампании в регион поступило 480 399 комплектов доз вакцины от COVID-19.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

калининградская область

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