https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755855828.html
В Калининградской области побили рекорд по числу вакцинированных за сутки
В Калининградской области побили рекорд по числу вакцинированных за сутки - РИА Новости, 22.10.2021
В Калининградской области побили рекорд по числу вакцинированных за сутки
Рекорд по вакцинации поставлен в пятницу в Калининградской области, где за один день привились от коронавируса 9,5 тысяч человек, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:11
2021-10-22T18:11
2021-10-22T18:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Рекорд по вакцинации поставлен в пятницу в Калининградской области, где за один день привились от коронавируса 9,5 тысяч человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков."За сегодня, по данным минздрава региона, вакцинацию прошли 9,5 тысяч человек. Это рекорд", - сказал он.По данным областного оперштаба, на 22 октября в Калининградской области привиты от коронавируса 378 700 человек, полный цикл вакцинации прошли 344 706 человек. С начала прививочной кампании в регион поступило 480 399 комплектов доз вакцины от COVID-19.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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общество, калининградская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Калининградской области побили рекорд по числу вакцинированных за сутки
В Калининградской области за сутки привились от COVID-19 девять с половиной тысяч человек