https://ria.ru/20211022/tomsk-1755789309.html

В Томской области зарезали двух мужчин

В Томской области зарезали двух мужчин - РИА Новости, 22.10.2021

В Томской области зарезали двух мужчин

Тела двух мужчин с колото-резаными ранениями обнаружили в автомобиле в селе Комсомольск Первомайского района Томской области, ведется розыск преступника,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:53

2021-10-22T13:53

2021-10-22T13:53

происшествия

первомайский район

комсомольск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Тела двух мужчин с колото-резаными ранениями обнаружили в автомобиле в селе Комсомольск Первомайского района Томской области, ведется розыск преступника, сообщает СУСК по Томской области."Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в автомобиле тел двух мужчин в селе Комсомольск Первомайского района Томской области по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.По данным СК, тела двух местных жителей 62 и 26 лет с колото-резаными ранениями были обнаружены утром в пятницу в автомобиле возле частного дома в селе Комсомольск."Следователи Асиновского межрайонного следственного отдела проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление", - сообщили в управлении.Следственные действия проводятся с участием криминалистов из Томска. Произведен осмотр места происшествия, назначены медицинские и комплексная судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20211021/obvinenie-1755566599.html

https://ria.ru/20211021/ubiystvo-1755550675.html

первомайский район

комсомольск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, первомайский район , комсомольск, следственный комитет россии (ск рф), россия