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Совместный вуз России и Китая окончили сто бакалавров и 31 магистр
Совместный вуз России и Китая окончили сто бакалавров и 31 магистр - РИА Новости, 22.10.2021
Совместный вуз России и Китая окончили сто бакалавров и 31 магистр
Совместный российско-китайский университет "МГУ-ППИ в Шэньчжэне" в этом году окончили 100 бакалавров и 31 магистр, при этом большинство бакалавров предпочли... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:54
2021-10-22T18:54
в мире
технологии
китай
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Совместный российско-китайский университет "МГУ-ППИ в Шэньчжэне" в этом году окончили 100 бакалавров и 31 магистр, при этом большинство бакалавров предпочли продолжить обучение, а те, кто решил пойти работать, смогли устроиться в крупные компании, заявил журналистам в пятницу первый проректор, председатель совета директоров вуза Сергей Шахрай."В этом году наш университет окончило 100 бакалавров и 31 магистр. Среди бакалавров абсолютное большинство ребят предпочли продолжить свое образование: 83 студента поступили в магистратуру, лишь 8 предпочли начать работать. Нужно отметить, что больше половины ребят, поступивших в магистратуру (44 человека), отдали предпочтение нашему университету, еще 30 поступили в МГУ", - сказал Шахрай.Говоря о том, насколько диплом совместного университета уже востребован у работодателей, Шахрай указал, что "среди компаний, в которые устроились выпускники бакалавриата, нельзя не назвать Huawei, а также подразделения компании Amazon и Китайской железнодорожной строительной корпорации"."Если говорить именно о трудоустройстве, то тут важнее рассказать про наших новоиспеченных магистров. В 2021 году МГУ-ППИ закончил 21 студент филологического факультета и 10 биологов. Из них 13 человек продолжают обучаться в аспирантуре или докторантуре, а 16 устроились на работу, в том числе в Банк Китая (Bank of China), корпорацию Xiaomi, банк "Пинань", Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и промышленности", - добавил он.По его словам, на начало сентября более 95% выпускников вуза либо поступили в университеты для продолжения обучения, либо трудоустроились в китайские и международные организации и компании.В мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Пекинским технологическим институтом МГУ-ППИ. Обучение в университете началось в 2017 году.
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в мире, технологии, китай, huawei technologies, россия
18:54 22.10.2021
 
Совместный вуз России и Китая окончили сто бакалавров и 31 магистр

Совместный российско-китайский вуз в этом году окончили сто бакалавров и 31 магистр

© Фото : Совместный российско-китайский университетПодписание Учредительного договора о создании Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне
Подписание Учредительного договора о создании Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Совместный российско-китайский университет
Подписание Учредительного договора о создании Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Совместный российско-китайский университет "МГУ-ППИ в Шэньчжэне" в этом году окончили 100 бакалавров и 31 магистр, при этом большинство бакалавров предпочли продолжить обучение, а те, кто решил пойти работать, смогли устроиться в крупные компании, заявил журналистам в пятницу первый проректор, председатель совета директоров вуза Сергей Шахрай.
"В этом году наш университет окончило 100 бакалавров и 31 магистр. Среди бакалавров абсолютное большинство ребят предпочли продолжить свое образование: 83 студента поступили в магистратуру, лишь 8 предпочли начать работать. Нужно отметить, что больше половины ребят, поступивших в магистратуру (44 человека), отдали предпочтение нашему университету, еще 30 поступили в МГУ", - сказал Шахрай.
Говоря о том, насколько диплом совместного университета уже востребован у работодателей, Шахрай указал, что "среди компаний, в которые устроились выпускники бакалавриата, нельзя не назвать Huawei, а также подразделения компании Amazon и Китайской железнодорожной строительной корпорации".
Подписание Учредительного договора о создании Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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"МГУ-ППИ в Шэньчжэне" планирует создать программу шестилетнего обучения
"Если говорить именно о трудоустройстве, то тут важнее рассказать про наших новоиспеченных магистров. В 2021 году МГУ-ППИ закончил 21 студент филологического факультета и 10 биологов. Из них 13 человек продолжают обучаться в аспирантуре или докторантуре, а 16 устроились на работу, в том числе в Банк Китая (Bank of China), корпорацию Xiaomi, банк "Пинань", Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и промышленности", - добавил он.
По его словам, на начало сентября более 95% выпускников вуза либо поступили в университеты для продолжения обучения, либо трудоустроились в китайские и международные организации и компании.
В мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Пекинским технологическим институтом МГУ-ППИ. Обучение в университете началось в 2017 году.
 
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