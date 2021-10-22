https://ria.ru/20211022/teatr-1755844251.html
Гендиректора Большого театра выписали из больницы
Гендиректора Большого театра выписали из больницы - РИА Новости, 22.10.2021
Гендиректора Большого театра выписали из больницы
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин выписан из больницы и находится дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:28
2021-10-22T17:28
2021-10-22T17:36
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин выписан из больницы и находится дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.Пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова сообщила во вторник, что Урин был госпитализирован в одну из столичных клиник с подозрением на сердечную недостаточность, ему была сделана операция."Владимир Георгиевич выписан из больницы и сейчас находится дома", – сказал представитель пресс-службы Большого театра.
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общество, большой театр, владимир урин, театр, россия, новости культуры
17:28 22.10.2021 (обновлено: 17:36 22.10.2021)
Гендиректора Большого театра выписали из больницы
Генерального директора Большого театра Урина выписали из больницы