https://ria.ru/20211022/teatr-1755844251.html

Гендиректора Большого театра выписали из больницы

Гендиректора Большого театра выписали из больницы - РИА Новости, 22.10.2021

Гендиректора Большого театра выписали из больницы

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин выписан из больницы и находится дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:28

2021-10-22T17:28

2021-10-22T17:36

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин выписан из больницы и находится дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.Пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова сообщила во вторник, что Урин был госпитализирован в одну из столичных клиник с подозрением на сердечную недостаточность, ему была сделана операция."Владимир Георгиевич выписан из больницы и сейчас находится дома", – сказал представитель пресс-службы Большого театра.

https://ria.ru/20210916/teatr-1750409709.html

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2021

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общество, большой театр, владимир урин, театр, россия, новости культуры