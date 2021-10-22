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https://ria.ru/20211022/smolensk-1755891208.html
СК проверит информацию СМИ о неблагополучной семье под Смоленском
СК проверит информацию СМИ о неблагополучной семье под Смоленском - РИА Новости, 22.10.2021
СК проверит информацию СМИ о неблагополучной семье под Смоленском
Следственные органы и прокуратура начали проверки после телесюжета о проживающей в Смоленской области неблагополучной семье, где дети якобы подвергаются побоям, РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:38
2021-10-22T22:38
происшествия
смоленская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Следственные органы и прокуратура начали проверки после телесюжета о проживающей в Смоленской области неблагополучной семье, где дети якобы подвергаются побоям, не доедают и почти не разговаривают.Сюжет о многодетной семье из села Новодугино Смоленской области показали в телепередаче на Первом канале. Четверо детей в возрасте от двух с половиной до восьми лет живут с ранее судимой пьющей матерью и ее другом. Дети очень мало говорят, не умеют читать и, по словам соседей, не доедают и подвергаются побоям. Судя по сюжету, дети нуждаются в помощи специалистов."Инициирована проверка по факту размещения в средствах массовой информации сюжета о ненадлежащем исполнении жительницей региона обязанности по воспитанию детей и бездействии органов опеки и попечительства. Ход и результаты проверки находятся на контроле у прокуратуры области", - говорится в сообщении прокуратуры Смоленской области.СУСК России по региону тоже заявил о начале доследственной проверки. "В ходе проверки будут тщательно выяснены условия жизни и воспитания детей, все обстоятельства случившегося и причины, обусловившие неблагополучную ситуацию в семье", - сообщает следственное управление. Отмечается, что действиям родителей и должностных лиц системы профилактики будет дана соответствующая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210112/ekaterinburg-1592670260.html
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смоленская область
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происшествия, смоленская область, россия
22:38 22.10.2021
 
СК проверит информацию СМИ о неблагополучной семье под Смоленском

СК и прокуратура проверят информацию СМИ о неблагополучной семье под Смоленском

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Следственные органы и прокуратура начали проверки после телесюжета о проживающей в Смоленской области неблагополучной семье, где дети якобы подвергаются побоям, не доедают и почти не разговаривают.
Сюжет о многодетной семье из села Новодугино Смоленской области показали в телепередаче на Первом канале. Четверо детей в возрасте от двух с половиной до восьми лет живут с ранее судимой пьющей матерью и ее другом. Дети очень мало говорят, не умеют читать и, по словам соседей, не доедают и подвергаются побоям. Судя по сюжету, дети нуждаются в помощи специалистов.
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"Инициирована проверка по факту размещения в средствах массовой информации сюжета о ненадлежащем исполнении жительницей региона обязанности по воспитанию детей и бездействии органов опеки и попечительства. Ход и результаты проверки находятся на контроле у прокуратуры области", - говорится в сообщении прокуратуры Смоленской области.
СУСК России по региону тоже заявил о начале доследственной проверки. "В ходе проверки будут тщательно выяснены условия жизни и воспитания детей, все обстоятельства случившегося и причины, обусловившие неблагополучную ситуацию в семье", - сообщает следственное управление. Отмечается, что действиям родителей и должностных лиц системы профилактики будет дана соответствующая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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