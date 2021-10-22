https://ria.ru/20211022/smolensk-1755891208.html

СК проверит информацию СМИ о неблагополучной семье под Смоленском

СК проверит информацию СМИ о неблагополучной семье под Смоленском - РИА Новости, 22.10.2021

СК проверит информацию СМИ о неблагополучной семье под Смоленском

Следственные органы и прокуратура начали проверки после телесюжета о проживающей в Смоленской области неблагополучной семье, где дети якобы подвергаются побоям, РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T22:38

2021-10-22T22:38

2021-10-22T22:38

происшествия

смоленская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Следственные органы и прокуратура начали проверки после телесюжета о проживающей в Смоленской области неблагополучной семье, где дети якобы подвергаются побоям, не доедают и почти не разговаривают.Сюжет о многодетной семье из села Новодугино Смоленской области показали в телепередаче на Первом канале. Четверо детей в возрасте от двух с половиной до восьми лет живут с ранее судимой пьющей матерью и ее другом. Дети очень мало говорят, не умеют читать и, по словам соседей, не доедают и подвергаются побоям. Судя по сюжету, дети нуждаются в помощи специалистов."Инициирована проверка по факту размещения в средствах массовой информации сюжета о ненадлежащем исполнении жительницей региона обязанности по воспитанию детей и бездействии органов опеки и попечительства. Ход и результаты проверки находятся на контроле у прокуратуры области", - говорится в сообщении прокуратуры Смоленской области.СУСК России по региону тоже заявил о начале доследственной проверки. "В ходе проверки будут тщательно выяснены условия жизни и воспитания детей, все обстоятельства случившегося и причины, обусловившие неблагополучную ситуацию в семье", - сообщает следственное управление. Отмечается, что действиям родителей и должностных лиц системы профилактики будет дана соответствующая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210112/ekaterinburg-1592670260.html

https://ria.ru/20211020/vologda-1755340874.html

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленская область, россия