https://ria.ru/20211022/sevastopol-1755856864.html

Власти Севастополя обратились за помощью к врачам-пенсионерам

Власти Севастополя обратились за помощью к врачам-пенсионерам - РИА Новости, 22.10.2021

Власти Севастополя обратились за помощью к врачам-пенсионерам

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин заявил о нехватке медперсонала в больницах и обратился к врачам-пенсионерам и врачам частных клиник с просьбой... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:15

2021-10-22T18:15

2021-10-22T21:27

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коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин заявил о нехватке медперсонала в больницах и обратился к врачам-пенсионерам и врачам частных клиник с просьбой встать ряды тех, кто борется с пандемией."Дорогие наши работники частных медицинских центров и пенсионеры-медики… К сожалению, не хватает специалистов во всех сферах: в "красных зонах", больницах, поликлиниках, бригадах скорой помощи, кол-центрах. Нам очень нужны доктора, сестрички. Городу нужна ваша помощь, ваши знания, опыт и милосердие. Прошу вас встать в ряды тех, кто противостоит распространению страшных инфекций", - сказал Кулагин в открытом обращении.Кулагин подчеркнул, что в Севастополе сложилась напряженная ситуация из-за новой волны пандемии коронавируса, которая совпала с сезоном заболеваемости гриппом и ОРВИ.По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в городе выявлено 306 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено свыше 36 тысяч заболевших, выздоровели - 31 125 человек, умер - 1231.

https://ria.ru/20211014/meditsina-1754512755.html

севастополь

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севастополь, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии