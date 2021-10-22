https://ria.ru/20211022/sevastopol-1755856864.html
Власти Севастополя обратились за помощью к врачам-пенсионерам
Власти Севастополя обратились за помощью к врачам-пенсионерам - РИА Новости, 22.10.2021
Власти Севастополя обратились за помощью к врачам-пенсионерам
Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин заявил о нехватке медперсонала в больницах и обратился к врачам-пенсионерам и врачам частных клиник с просьбой... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:15
2021-10-22T18:15
2021-10-22T21:27
распространение коронавируса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин заявил о нехватке медперсонала в больницах и обратился к врачам-пенсионерам и врачам частных клиник с просьбой встать ряды тех, кто борется с пандемией."Дорогие наши работники частных медицинских центров и пенсионеры-медики… К сожалению, не хватает специалистов во всех сферах: в "красных зонах", больницах, поликлиниках, бригадах скорой помощи, кол-центрах. Нам очень нужны доктора, сестрички. Городу нужна ваша помощь, ваши знания, опыт и милосердие. Прошу вас встать в ряды тех, кто противостоит распространению страшных инфекций", - сказал Кулагин в открытом обращении.Кулагин подчеркнул, что в Севастополе сложилась напряженная ситуация из-за новой волны пандемии коронавируса, которая совпала с сезоном заболеваемости гриппом и ОРВИ.По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в городе выявлено 306 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено свыше 36 тысяч заболевших, выздоровели - 31 125 человек, умер - 1231.
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севастополь, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:15 22.10.2021 (обновлено: 21:27 22.10.2021)
Власти Севастополя обратились за помощью к врачам-пенсионерам
Власти Севастополя призвали врачей-пенсионеров помочь в борьбе с пандемией COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости.
Вице-губернатор Севастополя
Александр Кулагин заявил о нехватке медперсонала в больницах и обратился к врачам-пенсионерам и врачам частных клиник с просьбой встать ряды тех, кто борется с пандемией.
"Дорогие наши работники частных медицинских центров и пенсионеры-медики… К сожалению, не хватает специалистов во всех сферах: в "красных зонах", больницах, поликлиниках, бригадах скорой помощи, кол-центрах. Нам очень нужны доктора, сестрички. Городу нужна ваша помощь, ваши знания, опыт и милосердие. Прошу вас встать в ряды тех, кто противостоит распространению страшных инфекций", - сказал Кулагин в открытом обращении.
Кулагин подчеркнул, что в Севастополе сложилась напряженная ситуация из-за новой волны пандемии коронавируса, которая совпала с сезоном заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в городе выявлено 306 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено свыше 36 тысяч заболевших, выздоровели - 31 125 человек, умер - 1231.