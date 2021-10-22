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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211022/sazhentsy-1755850060.html
Более девяти тысяч саженцев высадили в КЧР в рамках акции "Сохраним лес"
Более девяти тысяч саженцев высадили в КЧР в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 22.10.2021
Более девяти тысяч саженцев высадили в КЧР в рамках акции "Сохраним лес"
В Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высажено более 9 тысяч саженцев различных пород деревьев, сообщает пресс-служба главы КЧР. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:49
2021-10-22T17:49
карачаево-черкесская республика
усть-джегута
черкесск
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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ЧЕРКЕССК, 22 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высажено более 9 тысяч саженцев различных пород деревьев, сообщает пресс-служба главы КЧР.На землях лесного фонда, а также в парках, скверах, общественных территориях республики проведены высадки 9350 саженцев на общей площади 11,6 гектара.Экологическая акция проводилась в КЧР одновременно в 10 населенных пунктах четырех муниципальных районов, а также в трех участковых лесничествах с участием представителей органов власти, волонтерских и общественных объединений, школьников и студентов. Центральные мероприятия акции прошли в столице КЧР - Черкесске и на участке Джегутинского участкового лесничества в окрестностях города Усть-Джегута.Акция "Сохраним лес" организована Минприроды России, Рослесхозом и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".
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усть-джегута, черкесск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
17:49 22.10.2021
 

Более девяти тысяч саженцев высадили в КЧР в рамках акции "Сохраним лес"

© РИА Новости / Виталий АньковЖители Кузбасса высадили около 1,5 млн деревьев в ходе весенних акций
Жители Кузбасса высадили около 1,5 млн деревьев в ходе весенних акций - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 22 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высажено более 9 тысяч саженцев различных пород деревьев, сообщает пресс-служба главы КЧР.
На землях лесного фонда, а также в парках, скверах, общественных территориях республики проведены высадки 9350 саженцев на общей площади 11,6 гектара.
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 16:33Карачаево-Черкесская Республика
За девять месяцев КЧР посетили около полутора миллионов туристов
Экологическая акция проводилась в КЧР одновременно в 10 населенных пунктах четырех муниципальных районов, а также в трех участковых лесничествах с участием представителей органов власти, волонтерских и общественных объединений, школьников и студентов. Центральные мероприятия акции прошли в столице КЧР - Черкесске и на участке Джегутинского участкового лесничества в окрестностях города Усть-Джегута.
Акция "Сохраним лес" организована Минприроды России, Рослесхозом и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаУсть-ДжегутаЧеркесскМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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