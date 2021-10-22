https://ria.ru/20211022/sazhentsy-1755850060.html
Более девяти тысяч саженцев высадили в КЧР в рамках акции "Сохраним лес"
Более девяти тысяч саженцев высадили в КЧР в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 22.10.2021
Более девяти тысяч саженцев высадили в КЧР в рамках акции "Сохраним лес"
В Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высажено более 9 тысяч саженцев различных пород деревьев, сообщает пресс-служба главы КЧР. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:49
2021-10-22T17:49
2021-10-22T17:49
карачаево-черкесская республика
усть-джегута
черкесск
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152201/36/1522013660_0:59:1500:903_1920x0_80_0_0_9e0f1bf775a144919b40a0a37eb7d626.jpg
ЧЕРКЕССК, 22 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высажено более 9 тысяч саженцев различных пород деревьев, сообщает пресс-служба главы КЧР.На землях лесного фонда, а также в парках, скверах, общественных территориях республики проведены высадки 9350 саженцев на общей площади 11,6 гектара.Экологическая акция проводилась в КЧР одновременно в 10 населенных пунктах четырех муниципальных районов, а также в трех участковых лесничествах с участием представителей органов власти, волонтерских и общественных объединений, школьников и студентов. Центральные мероприятия акции прошли в столице КЧР - Черкесске и на участке Джегутинского участкового лесничества в окрестностях города Усть-Джегута.Акция "Сохраним лес" организована Минприроды России, Рослесхозом и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".
https://ria.ru/20211020/turizm-1755435968.html
усть-джегута
черкесск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152201/36/1522013660_110:0:1390:960_1920x0_80_0_0_c85446282f080856c23ff1fcfaecd3d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
усть-джегута, черкесск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)