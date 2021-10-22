https://ria.ru/20211022/sazhentsy-1755850060.html

Более девяти тысяч саженцев высадили в КЧР в рамках акции "Сохраним лес"

Более девяти тысяч саженцев высадили в КЧР в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 22.10.2021

Более девяти тысяч саженцев высадили в КЧР в рамках акции "Сохраним лес"

В Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высажено более 9 тысяч саженцев различных пород деревьев, сообщает пресс-служба главы КЧР. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:49

2021-10-22T17:49

2021-10-22T17:49

карачаево-черкесская республика

усть-джегута

черкесск

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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ЧЕРКЕССК, 22 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высажено более 9 тысяч саженцев различных пород деревьев, сообщает пресс-служба главы КЧР.На землях лесного фонда, а также в парках, скверах, общественных территориях республики проведены высадки 9350 саженцев на общей площади 11,6 гектара.Экологическая акция проводилась в КЧР одновременно в 10 населенных пунктах четырех муниципальных районов, а также в трех участковых лесничествах с участием представителей органов власти, волонтерских и общественных объединений, школьников и студентов. Центральные мероприятия акции прошли в столице КЧР - Черкесске и на участке Джегутинского участкового лесничества в окрестностях города Усть-Джегута.Акция "Сохраним лес" организована Минприроды России, Рослесхозом и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".

https://ria.ru/20211020/turizm-1755435968.html

усть-джегута

черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

усть-джегута, черкесск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)