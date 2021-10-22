https://ria.ru/20211022/revaktsinatsiya-1755718717.html

Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина

Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина - РИА Новости, 22.10.2021

Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина

Решение о том, нужно ли показать россиянам кадры ревакцинации Владимира Путина от коронавируса, зависит исключительно от мнения главы государства, сообщил РИА... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T03:17

2021-10-22T03:17

2021-10-22T03:24

распространение коронавируса

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Решение о том, нужно ли показать россиянам кадры ревакцинации Владимира Путина от коронавируса, зависит исключительно от мнения главы государства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос, изменилось ли мнение Путина после первой вакцинации, когда президент решил не делать ее публичной, Песков ответил: "Мне неизвестно об этом. Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека".Путин привился двумя компонентами вакцины от коронавируса 23 марта и 14 апреля. Позднее президент рассказал, что это был "Спутник V".Решения о ревакцинации глава государства еще не принял. Песков сообщал, что для этого необходимы рекомендации специалистов.

https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755689955.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19