https://ria.ru/20211022/rakova-1755885524.html

Ракова рассказала об антирекорде по числу заболевших COVID-19

Ракова рассказала об антирекорде по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

Ракова рассказала об антирекорде по числу заболевших COVID-19

В Москве зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Москве, сообщила в пятницу вице-мэр столицы и руководитель оперштаба Анастасия... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T21:30

2021-10-22T21:30

2021-10-22T21:35

распространение коронавируса

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анастасия ракова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Москве зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Москве, сообщила в пятницу вице-мэр столицы и руководитель оперштаба Анастасия Ракова."Сегодня, увы, мы имеем антирекорд по количеству вновь выявленных заболевших - это больше 8 тысяч, и, увы, пока мы не видим без этих мер возможности как-то снизить такую высокую динамику заболеваемости", - сказала Ракова телеканалу " Москва 24".Шестую неделю подряд наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в Москве по 30% еженедельно, это создаёт нагрузку на всю медсистему, сообщила в пятницу вице-мэр столицы и руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали полтора года. Уже практически шестую неделю подряд мы видим рост выявления заболеваемости, где-то процентов по 30 еженедельно, это очень много, это создаёт нагрузку на всю медицинскую сеть города Москвы", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Москва 24".

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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