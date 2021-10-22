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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/rakova-1755885524.html
Ракова рассказала об антирекорде по числу заболевших COVID-19
Ракова рассказала об антирекорде по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
Ракова рассказала об антирекорде по числу заболевших COVID-19
В Москве зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Москве, сообщила в пятницу вице-мэр столицы и руководитель оперштаба Анастасия... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T21:30
2021-10-22T21:35
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Москве зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Москве, сообщила в пятницу вице-мэр столицы и руководитель оперштаба Анастасия Ракова."Сегодня, увы, мы имеем антирекорд по количеству вновь выявленных заболевших - это больше 8 тысяч, и, увы, пока мы не видим без этих мер возможности как-то снизить такую высокую динамику заболеваемости", - сказала Ракова телеканалу " Москва 24".Шестую неделю подряд наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в Москве по 30% еженедельно, это создаёт нагрузку на всю медсистему, сообщила в пятницу вице-мэр столицы и руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали полтора года. Уже практически шестую неделю подряд мы видим рост выявления заболеваемости, где-то процентов по 30 еженедельно, это очень много, это создаёт нагрузку на всю медицинскую сеть города Москвы", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Москва 24".
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус в россии
21:30 22.10.2021 (обновлено: 21:35 22.10.2021)
 
Ракова рассказала об антирекорде по числу заболевших COVID-19

Ракова: в Москве новый антирекорд по числу заболевших COVID-19, более 8 тысяч

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Москве зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Москве, сообщила в пятницу вице-мэр столицы и руководитель оперштаба Анастасия Ракова.
"Сегодня, увы, мы имеем антирекорд по количеству вновь выявленных заболевших - это больше 8 тысяч, и, увы, пока мы не видим без этих мер возможности как-то снизить такую высокую динамику заболеваемости", - сказала Ракова телеканалу " Москва 24".
Шестую неделю подряд наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в Москве по 30% еженедельно, это создаёт нагрузку на всю медсистему, сообщила в пятницу вице-мэр столицы и руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
"Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали полтора года. Уже практически шестую неделю подряд мы видим рост выявления заболеваемости, где-то процентов по 30 еженедельно, это очень много, это создаёт нагрузку на всю медицинскую сеть города Москвы", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Москва 24".
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоАнастасия РаковаКоронавирус в России
 
 
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