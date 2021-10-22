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В ЕАО введут QR-коды для посещения массовых мероприятий

В ЕАО введут QR-коды для посещения массовых мероприятий - РИА Новости, 22.10.2021

В ЕАО введут QR-коды для посещения массовых мероприятий

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) начиная с 1 ноября поэтапно вводят систему QR-кодов для допуска в различные учреждения, сообщает правительство... РИА Новости, 22.10.2021

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2021-10-22T12:14

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ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) начиная с 1 ноября поэтапно вводят систему QR-кодов для допуска в различные учреждения, сообщает правительство автономии."В связи с ухудшением санитарно-эпидемической обстановки оперштаб...на территории ЕАО принял решение о введении системы QR-кодов для допуска в различные учреждения. Так, с 1 ноября посетить спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия смогут только люди, прошедшие вакцинацию. С 15 ноября допуск по этой системе будет осуществляться в фитнес-центры, гостиницы, кинотеатры. С 15 декабря посетить заведения общественного питания тоже можно будет только при наличии QR-кода", - сообщают власти.Смертность от COVID-19 в ЕАО выросла до пяти человек в сутки, в основном это пожилые невакцинированные люди, информировало правительство области. Еще неделю назад власти сообщали, что ежесуточно от коронавируса умирают по 2-3 человека, также резко возросло число заболевших пневмонией.Ранее главным санитарным врачом ЕАО принято решение о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения (в сфере здравоохранения, образования, соцзащиты, транспорта, общественного питания и других). До 15 ноября все трудовые коллективы должны приступить к вакцинации. Руководителям, в том числе индивидуальным предпринимателям, которые проигнорируют данные правила, грозит административная ответственность. В зависимости от формы собственности штраф может достигать 250 тысяч рублей, отмечают власти.По последним данным, в ЕАО за время пандемии коронавирусом заразились более 8,8 тысячи человек, умерли 426, при численности населения области в 156,5 тысячи человек. Полный курс вакцинации прошли более 36,4 тысячи жителей автономии.

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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