https://ria.ru/20211022/putin-1755773235.html

Политолог Микаелян высказался о словах Путина об умеренном консерватизме

Политолог Микаелян высказался о словах Путина об умеренном консерватизме - РИА Новости, 22.10.2021

Политолог Микаелян высказался о словах Путина об умеренном консерватизме

Выдвинутая президентом России Владимиром Путиным идея "умеренного консерватизма" является ответом на внешнюю турбулентность, считает армянский политолог Грант... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:38

2021-10-22T12:38

2021-10-22T12:47

армения

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755403237_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_29d8233296ab551abfd095133759f5af.jpg

ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Выдвинутая президентом России Владимиром Путиным идея "умеренного консерватизма" является ответом на внешнюю турбулентность, считает армянский политолог Грант Микаелян.Путин в четверг заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По его словам, "умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения". Также, отметил он, борьба за равноправие на Западе "превращается в догматизм на грани абсурда", когда классические авторы объявляются отсталыми, "не понимающими важности гендерного или расового вопроса", а в "Голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть". Все это, по его мнению, "похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза".По словам Микаеляна, нынешняя российская власть постепенно, на протяжении долгого периода двигалась в направлении поиска идеологии. "Но, в целом, недоверие к идеологическим конструктам и к моделям, альтернативным нынешнему западному мейнстриму, было, и оно до сих пор не изжито. Из-за этого это движение было очень медленным и фрагментарным. То, что мы слышали вчера - очередная веха на этом пути, но это не похоже на завершение. Во-первых, мы не видим пока концептуально оформленных подходов для того, чтобы считать это идеологией. То есть, пока что это высказанная позиция, которую есть попытка концептуализировать, но пока что это только начальный этап", - считает эксперт.По мнению политолога, чтобы предлагать идеологию другим странам, "нужно для начала ее, во-первых, действительно, концептуально оформить, во-вторых, успешно воплотить у себя". "Опять же, в этом смысле мы видим, что в России есть определенное движение, но я бы не сказал, что можно сейчас пока говорить о каких-то результатах. Скорее мы видим поиски, которые приводят Россию к умеренному консерватизму. Потому что, по сути, умеренный консерватизм - это ответ на внешнюю турбулентность", - сказал Микаелян.Он отметил, что пока не видит в России концептуальной, целостной альтернативы идеологии Запада. По его мнению, есть люди, которые ее предлагают, но "российская власть в этом смысле очень умерена". Эксперт считает, что поскольку подразумеваемый оппонент России - это Запад, то концептуальная альтернатива должна была бы предполагать идею, в рамках которой Россия не является западной, антизападной или постзападной страной. "То есть, если бы в рамках того набора идей, которые предлагают в России, было бы что-то, что вообще не имеет западной точки отсчета, не является оппозицией Западу, а является собственной позицией, то тогда и ответ Западу не был бы нужен, в том смысле, что России уже это было бы не интересно", - отметил Микаелян.

https://ria.ru/20211021/konservatizm-1755698215.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, владимир путин, россия