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Политолог Микаелян высказался о словах Путина об умеренном консерватизме
Политолог Микаелян высказался о словах Путина об умеренном консерватизме - РИА Новости, 22.10.2021
Политолог Микаелян высказался о словах Путина об умеренном консерватизме
Выдвинутая президентом России Владимиром Путиным идея "умеренного консерватизма" является ответом на внешнюю турбулентность, считает армянский политолог Грант... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:38
2021-10-22T12:47
армения
владимир путин
россия
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ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Выдвинутая президентом России Владимиром Путиным идея "умеренного консерватизма" является ответом на внешнюю турбулентность, считает армянский политолог Грант Микаелян.Путин в четверг заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По его словам, "умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения". Также, отметил он, борьба за равноправие на Западе "превращается в догматизм на грани абсурда", когда классические авторы объявляются отсталыми, "не понимающими важности гендерного или расового вопроса", а в "Голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть". Все это, по его мнению, "похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза".По словам Микаеляна, нынешняя российская власть постепенно, на протяжении долгого периода двигалась в направлении поиска идеологии. "Но, в целом, недоверие к идеологическим конструктам и к моделям, альтернативным нынешнему западному мейнстриму, было, и оно до сих пор не изжито. Из-за этого это движение было очень медленным и фрагментарным. То, что мы слышали вчера - очередная веха на этом пути, но это не похоже на завершение. Во-первых, мы не видим пока концептуально оформленных подходов для того, чтобы считать это идеологией. То есть, пока что это высказанная позиция, которую есть попытка концептуализировать, но пока что это только начальный этап", - считает эксперт.По мнению политолога, чтобы предлагать идеологию другим странам, "нужно для начала ее, во-первых, действительно, концептуально оформить, во-вторых, успешно воплотить у себя". "Опять же, в этом смысле мы видим, что в России есть определенное движение, но я бы не сказал, что можно сейчас пока говорить о каких-то результатах. Скорее мы видим поиски, которые приводят Россию к умеренному консерватизму. Потому что, по сути, умеренный консерватизм - это ответ на внешнюю турбулентность", - сказал Микаелян.Он отметил, что пока не видит в России концептуальной, целостной альтернативы идеологии Запада. По его мнению, есть люди, которые ее предлагают, но "российская власть в этом смысле очень умерена". Эксперт считает, что поскольку подразумеваемый оппонент России - это Запад, то концептуальная альтернатива должна была бы предполагать идею, в рамках которой Россия не является западной, антизападной или постзападной страной. "То есть, если бы в рамках того набора идей, которые предлагают в России, было бы что-то, что вообще не имеет западной точки отсчета, не является оппозицией Западу, а является собственной позицией, то тогда и ответ Западу не был бы нужен, в том смысле, что России уже это было бы не интересно", - отметил Микаелян.
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армения, владимир путин, россия
12:38 22.10.2021 (обновлено: 12:47 22.10.2021)
 
Политолог Микаелян высказался о словах Путина об умеренном консерватизме

Политолог Микаелян назвал слова Путина о консерватизме ответом на внешнюю турбулентность

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Выдвинутая президентом России Владимиром Путиным идея "умеренного консерватизма" является ответом на внешнюю турбулентность, считает армянский политолог Грант Микаелян.
Путин в четверг заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По его словам, "умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения". Также, отметил он, борьба за равноправие на Западе "превращается в догматизм на грани абсурда", когда классические авторы объявляются отсталыми, "не понимающими важности гендерного или расового вопроса", а в "Голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть". Все это, по его мнению, "похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза".
По словам Микаеляна, нынешняя российская власть постепенно, на протяжении долгого периода двигалась в направлении поиска идеологии. "Но, в целом, недоверие к идеологическим конструктам и к моделям, альтернативным нынешнему западному мейнстриму, было, и оно до сих пор не изжито. Из-за этого это движение было очень медленным и фрагментарным. То, что мы слышали вчера - очередная веха на этом пути, но это не похоже на завершение. Во-первых, мы не видим пока концептуально оформленных подходов для того, чтобы считать это идеологией. То есть, пока что это высказанная позиция, которую есть попытка концептуализировать, но пока что это только начальный этап", - считает эксперт.
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По мнению политолога, чтобы предлагать идеологию другим странам, "нужно для начала ее, во-первых, действительно, концептуально оформить, во-вторых, успешно воплотить у себя". "Опять же, в этом смысле мы видим, что в России есть определенное движение, но я бы не сказал, что можно сейчас пока говорить о каких-то результатах. Скорее мы видим поиски, которые приводят Россию к умеренному консерватизму. Потому что, по сути, умеренный консерватизм - это ответ на внешнюю турбулентность", - сказал Микаелян.
Он отметил, что пока не видит в России концептуальной, целостной альтернативы идеологии Запада. По его мнению, есть люди, которые ее предлагают, но "российская власть в этом смысле очень умерена". Эксперт считает, что поскольку подразумеваемый оппонент России - это Запад, то концептуальная альтернатива должна была бы предполагать идею, в рамках которой Россия не является западной, антизападной или постзападной страной. "То есть, если бы в рамках того набора идей, которые предлагают в России, было бы что-то, что вообще не имеет западной точки отсчета, не является оппозицией Западу, а является собственной позицией, то тогда и ответ Западу не был бы нужен, в том смысле, что России уже это было бы не интересно", - отметил Микаелян.
 
АрменияВладимир ПутинРоссия
 
 
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