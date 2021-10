https://ria.ru/20211022/prigozhin-1755884283.html

Компания Пригожина обвинила Financial Times в искажении информации

Компания Пригожина обвинила Financial Times в искажении информации - РИА Новости, 22.10.2021

Компания Пригожина обвинила Financial Times в искажении информации

Пресс-служба компании "Конкорд" Евгения Пригожина обвинила газету Financial Times в искажении информации. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T21:20

2021-10-22T21:20

2021-10-22T21:20

в мире

цар

совет безопасности оон

евгений пригожин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-служба компании "Конкорд" Евгения Пригожина обвинила газету Financial Times в искажении информации.В пятницу Financial Times опубликовала статью под названием "Российские наемники оставляют следы разрушения в Центральноафриканской Республике". В ней газета со ссылкой на центральноафриканских и иностранных официальных лиц, а также на рассказы местных жителей пишет о значительном ущербе, который наносит присутствие якобы российских наемников из группы "Вагнер" в стране. По заявлению газеты, представители оппозиции и гражданского общества ЦАР утверждают, что правительство страны "захвачено "Вагнером", от которого зависит его безопасность и статус у власти". При этом премьер ЦАР такие утверждения опроверг.По данным пресс-службы "Конкорда", московское бюро Financial Times обратилось к Пригожину как к главе попечительского совета медиагруппы "Патриот" за комментарием по ситуации в ЦАР. Пресс-служба отмечает, что посодействовала журналистам в их расследовании и отправила запросы в медиахолдинг "Патриот", главе Содружества офицеров за международную безопасность Александру Иванову и президенту Фонда защиты национальных ценностей Максиму Шугалею."Сегодня мы вынуждены с сожалением сообщить, что вся проделанная работа и оказанное содействие в получении информации по озвученной теме были изданием "Файненшл Таймс" интерпретированы по-своему в статье "Russian mercenaries leave trail of destruction in the Central African Republic". В ней указано, что Александр Иванов ответил за пресс-службу компании "Конкорд", - пишет пресс-служба.Она добавляет, что "считает своим долгом обратиться в редакцию вышеупомянутого издания для получения ответа, по какой причине информация, собранная для редакции "Файненшл Таймс", была трактована таким образом и с какой целью искажена".Financial Times в своем материале приводит мнение некоего дипломата, называющего ЦАР "идеальной лабораторией", в которой "российские наемники" могут "показать, на что они способны, а потом продать это другим странам". По утверждению Financial Times, услугами "Вагнера" уже заинтересовались многие страны Африки, в том числе Мозамбик, Мадагаскар, Судан и Ливия.Премьер Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра, как написала Financial Times, опроверг сообщения СМИ о "российских наемниках" в стране. Глава Содружества офицеров за международную безопасность РФ Александр Иванов также опроверг присутствие "российских наемников" как в ЦАР, так и в других странах. По его словам, Москва отправила в страну лишь российских инструкторов, которые не участвовали ни в боевых действиях, ни в коммерческой деятельности.Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.В Кремле отмечали, что российские военные советники не могли участвовать в преступлениях в ЦАР, а утверждения об обратном – ложь.

https://ria.ru/20210930/prigozhin-1752442937.html

https://ria.ru/20210927/prigozhin-1752052328.html

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, цар, совет безопасности оон, евгений пригожин