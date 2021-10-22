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Мишустин утвердил расширение программы дальневосточной и льготной ипотеки
Мишустин утвердил расширение программы дальневосточной и льготной ипотеки - РИА Новости, 22.10.2021
Мишустин утвердил расширение программы дальневосточной и льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении программы дальневосточной и льготной ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:11
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дальневосточный фо
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении программы дальневосточной и льготной ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что постановление поможет решить проблему, связанную с тем, что в большинстве монопрофильных городов ДФО почти невозможно купить квартиру на первичном рынке, а значит, и получить дешёвый жилищный кредит, предусмотренный программой.На данный момент ставка по дальневосточной ипотеке составляет 2%. Она доступна молодым семьям (до 35 лет) или родителям-одиночкам, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет.Кроме того, было подписано постановление о внесении изменений в программу льготной ипотеки, которое позволит кредитовать граждан, желающих купить или построить частный дом, по ставке 7%. Такая возможность будет доступна до конца действия программы льготной ипотеки - до 1 июля 2022 года. "Постановление позволит выдать около 15 тысяч кредитов на покупку и строительство частных домов. Общая сумма займов превысит 30 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.Ранее в пятницу Мишустин на заседании кабмина подчеркнул, что льготная ипотека вызвала большой интерес, а также то, что расширение льготной программы будет особенно актуально для городов, где не ведется новое строительство.
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дальневосточный фо, михаил мишустин, ипотека
16:11 22.10.2021 (обновлено: 16:12 22.10.2021)
 
Мишустин утвердил расширение программы дальневосточной и льготной ипотеки

Михаил Мишустин утвердил расширение программы дальневосточной и льготной ипотеки

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении программы дальневосточной и льготной ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина.

"Программу дальневосточной ипотеки, инициированную президентом России, распространят на вторичное жильё в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление поможет решить проблему, связанную с тем, что в большинстве монопрофильных городов ДФО почти невозможно купить квартиру на первичном рынке, а значит, и получить дешёвый жилищный кредит, предусмотренный программой.
На данный момент ставка по дальневосточной ипотеке составляет 2%. Она доступна молодым семьям (до 35 лет) или родителям-одиночкам, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет.
Кроме того, было подписано постановление о внесении изменений в программу льготной ипотеки, которое позволит кредитовать граждан, желающих купить или построить частный дом, по ставке 7%. Такая возможность будет доступна до конца действия программы льготной ипотеки - до 1 июля 2022 года. "Постановление позволит выдать около 15 тысяч кредитов на покупку и строительство частных домов. Общая сумма займов превысит 30 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.
Ранее в пятницу Мишустин на заседании кабмина подчеркнул, что льготная ипотека вызвала большой интерес, а также то, что расширение льготной программы будет особенно актуально для городов, где не ведется новое строительство.
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Дальневосточный ФОМихаил МишустинИпотека
 
 
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