https://ria.ru/20211022/pravitelstvo-1755822951.html

Мишустин утвердил расширение программы дальневосточной и льготной ипотеки

Мишустин утвердил расширение программы дальневосточной и льготной ипотеки - РИА Новости, 22.10.2021

Мишустин утвердил расширение программы дальневосточной и льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении программы дальневосточной и льготной ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:11

2021-10-22T16:11

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дальневосточный фо

михаил мишустин

ипотека

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении программы дальневосточной и льготной ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что постановление поможет решить проблему, связанную с тем, что в большинстве монопрофильных городов ДФО почти невозможно купить квартиру на первичном рынке, а значит, и получить дешёвый жилищный кредит, предусмотренный программой.На данный момент ставка по дальневосточной ипотеке составляет 2%. Она доступна молодым семьям (до 35 лет) или родителям-одиночкам, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет.Кроме того, было подписано постановление о внесении изменений в программу льготной ипотеки, которое позволит кредитовать граждан, желающих купить или построить частный дом, по ставке 7%. Такая возможность будет доступна до конца действия программы льготной ипотеки - до 1 июля 2022 года. "Постановление позволит выдать около 15 тысяч кредитов на покупку и строительство частных домов. Общая сумма займов превысит 30 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.Ранее в пятницу Мишустин на заседании кабмина подчеркнул, что льготная ипотека вызвала большой интерес, а также то, что расширение льготной программы будет особенно актуально для городов, где не ведется новое строительство.

https://ria.ru/20211022/ipoteka-1755799900.html

дальневосточный фо

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дальневосточный фо, михаил мишустин, ипотека