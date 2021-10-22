https://ria.ru/20211022/pravitelstvo-1755761070.html

Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли

Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли - РИА Новости, 22.10.2021

Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли

Сегодня крайне важно активно использовать новейшие технологии для цифровизации внешней торговли, а внедрение элементов искусственного интеллекта в таможенный... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:47

2021-10-22T11:47

2021-10-22T11:47

экономика

технологии

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сегодня крайне важно активно использовать новейшие технологии для цифровизации внешней торговли, а внедрение элементов искусственного интеллекта в таможенный контроль необходимо в том числе для защиты российского рынка от контрафакта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что это имеет большое значение для улучшения инвестиционного климата и развития российской экономики.Глава кабмина добавил, что российская таможня успешно решает задачи, поставленные президентом, активно внедряет новые технологии.Так, в текущем году в электронном виде оформляются практически все транзитные декларации, что "значительно упрощает транспортировку товаров по территории нашей страны и на пространстве Евразийского экономического союза, создаёт условия для внедрения международных стандартов таможенного дела" .Премьер также подчеркнул, что форум проходит в преддверии важного юбилея - в этом году отмечается 30 лет создания российской таможенной службы. По словам Мишустина, за эти десятилетия в работе ведомства многое изменилось: были сформированы чёткие и понятные правила оформления грузов в соответствии с международными стандартами, обновлено нормативное регулирование, сделаны серьёзные шаги для того, чтобы все таможенные процедуры для людей были удобными и понятными.

https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755610628.html

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экономика, технологии, правительство рф, михаил мишустин, россия