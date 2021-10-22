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Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли
Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли - РИА Новости, 22.10.2021
Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли
Сегодня крайне важно активно использовать новейшие технологии для цифровизации внешней торговли, а внедрение элементов искусственного интеллекта в таможенный... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:47
2021-10-22T11:47
2021-10-22T11:47
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правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сегодня крайне важно активно использовать новейшие технологии для цифровизации внешней торговли, а внедрение элементов искусственного интеллекта в таможенный контроль необходимо в том числе для защиты российского рынка от контрафакта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что это имеет большое значение для улучшения инвестиционного климата и развития российской экономики.Глава кабмина добавил, что российская таможня успешно решает задачи, поставленные президентом, активно внедряет новые технологии.Так, в текущем году в электронном виде оформляются практически все транзитные декларации, что "значительно упрощает транспортировку товаров по территории нашей страны и на пространстве Евразийского экономического союза, создаёт условия для внедрения международных стандартов таможенного дела" .Премьер также подчеркнул, что форум проходит в преддверии важного юбилея - в этом году отмечается 30 лет создания российской таможенной службы. По словам Мишустина, за эти десятилетия в работе ведомства многое изменилось: были сформированы чёткие и понятные правила оформления грузов в соответствии с международными стандартами, обновлено нормативное регулирование, сделаны серьёзные шаги для того, чтобы все таможенные процедуры для людей были удобными и понятными.
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экономика, технологии, правительство рф, михаил мишустин, россия
Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли
Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли и таможенных процедур
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Сегодня крайне важно активно использовать новейшие технологии для цифровизации внешней торговли, а внедрение элементов искусственного интеллекта в таможенный контроль необходимо в том числе для защиты российского рынка от контрафакта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Пандемия показала, как оперативно надо реагировать на новые вызовы и угрозы. Сейчас крайне важно активно использовать новейшие технологии для цифровизации внешней торговли, внедрять электронные сервисы, улучшать систему "единого окна", сделать более качественным таможенное администрирование интернет-торговли. И, конечно, повысить уровень защиты прав интеллектуальной собственности", - заявил Мишустин в приветствии участникам и гостям Международного таможенного форума в Москве.
Он отметил, что это имеет большое значение для улучшения инвестиционного климата и развития российской экономики.
Глава кабмина добавил, что российская таможня успешно решает задачи, поставленные президентом, активно внедряет новые технологии.
Так, в текущем году в электронном виде оформляются практически все транзитные декларации, что "значительно упрощает транспортировку товаров по территории нашей страны и на пространстве Евразийского экономического союза
, создаёт условия для внедрения международных стандартов таможенного дела" .
"Важно продолжать эту работу, в том числе в рамках реализации Стратегии развития таможенной службы на ближайшие девять лет. В планах – внедрение элементов искусственного интеллекта для обновления пунктов пропуска, обработки данных, формирования новой модели управления рисками. И, конечно, это необходимо и для создания системы прослеживаемости товаров в рамках ЕврАзЭС, защиты российского рынка от контрафакта и другой опасной для наших граждан продукции", - заявил Мишустин.
Премьер также подчеркнул, что форум проходит в преддверии важного юбилея - в этом году отмечается 30 лет создания российской таможенной службы. По словам Мишустина, за эти десятилетия в работе ведомства многое изменилось: были сформированы чёткие и понятные правила оформления грузов в соответствии с международными стандартами, обновлено нормативное регулирование, сделаны серьёзные шаги для того, чтобы все таможенные процедуры для людей были удобными и понятными.
"От всей души хочу поздравить всех таможенников с профессиональным праздником. Пожелать успехов и благополучия. И, конечно, здоровья вам и вашим близким. Спасибо за службу!" - сказал Мишустин.