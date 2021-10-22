Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/pravitelstvo-1755761070.html
Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли
Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли - РИА Новости, 22.10.2021
Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли
Сегодня крайне важно активно использовать новейшие технологии для цифровизации внешней торговли, а внедрение элементов искусственного интеллекта в таможенный... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:47
2021-10-22T11:47
экономика
технологии
правительство рф
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755199298_0:336:3041:2047_1920x0_80_0_0_bfa28a190908c1c0a968ed122f384d96.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сегодня крайне важно активно использовать новейшие технологии для цифровизации внешней торговли, а внедрение элементов искусственного интеллекта в таможенный контроль необходимо в том числе для защиты российского рынка от контрафакта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что это имеет большое значение для улучшения инвестиционного климата и развития российской экономики.Глава кабмина добавил, что российская таможня успешно решает задачи, поставленные президентом, активно внедряет новые технологии.Так, в текущем году в электронном виде оформляются практически все транзитные декларации, что "значительно упрощает транспортировку товаров по территории нашей страны и на пространстве Евразийского экономического союза, создаёт условия для внедрения международных стандартов таможенного дела" .Премьер также подчеркнул, что форум проходит в преддверии важного юбилея - в этом году отмечается 30 лет создания российской таможенной службы. По словам Мишустина, за эти десятилетия в работе ведомства многое изменилось: были сформированы чёткие и понятные правила оформления грузов в соответствии с международными стандартами, обновлено нормативное регулирование, сделаны серьёзные шаги для того, чтобы все таможенные процедуры для людей были удобными и понятными.
https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755610628.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755199298_492:394:2696:2047_1920x0_80_0_0_fd3ea5329818da0fd7fa8c96ac0a400c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, правительство рф, михаил мишустин, россия
11:47 22.10.2021
 
Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли

Мишустин заявил о важности цифровизации внешней торговли и таможенных процедур

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сегодня крайне важно активно использовать новейшие технологии для цифровизации внешней торговли, а внедрение элементов искусственного интеллекта в таможенный контроль необходимо в том числе для защиты российского рынка от контрафакта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Пандемия показала, как оперативно надо реагировать на новые вызовы и угрозы. Сейчас крайне важно активно использовать новейшие технологии для цифровизации внешней торговли, внедрять электронные сервисы, улучшать систему "единого окна", сделать более качественным таможенное администрирование интернет-торговли. И, конечно, повысить уровень защиты прав интеллектуальной собственности", - заявил Мишустин в приветствии участникам и гостям Международного таможенного форума в Москве.
Он отметил, что это имеет большое значение для улучшения инвестиционного климата и развития российской экономики.
Глава кабмина добавил, что российская таможня успешно решает задачи, поставленные президентом, активно внедряет новые технологии.
Так, в текущем году в электронном виде оформляются практически все транзитные декларации, что "значительно упрощает транспортировку товаров по территории нашей страны и на пространстве Евразийского экономического союза, создаёт условия для внедрения международных стандартов таможенного дела" .
"Важно продолжать эту работу, в том числе в рамках реализации Стратегии развития таможенной службы на ближайшие девять лет. В планах – внедрение элементов искусственного интеллекта для обновления пунктов пропуска, обработки данных, формирования новой модели управления рисками. И, конечно, это необходимо и для создания системы прослеживаемости товаров в рамках ЕврАзЭС, защиты российского рынка от контрафакта и другой опасной для наших граждан продукции", - заявил Мишустин.
Премьер также подчеркнул, что форум проходит в преддверии важного юбилея - в этом году отмечается 30 лет создания российской таможенной службы. По словам Мишустина, за эти десятилетия в работе ведомства многое изменилось: были сформированы чёткие и понятные правила оформления грузов в соответствии с международными стандартами, обновлено нормативное регулирование, сделаны серьёзные шаги для того, чтобы все таможенные процедуры для людей были удобными и понятными.
"От всей души хочу поздравить всех таможенников с профессиональным праздником. Пожелать успехов и благополучия. И, конечно, здоровья вам и вашим близким. Спасибо за службу!" - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 15:56Распространение коронавируса
Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19
 
ЭкономикаТехнологииПравительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале