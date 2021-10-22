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Не осталось ничего. Первое видео пожара на рязанском заводе

Опубликовано первое видео с места пожара на заводе в Рязанской области - РИА Новости, 22.10.2021

Не осталось ничего. Первое видео пожара на рязанском заводе

В Сети появилось первое видео с места пожара на заводе в Рязанской области. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:07

2021-10-22T11:07

2021-10-22T11:22

происшествия

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на территории рязанского завода

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Сети появилось первое видео с места пожара на заводе в Рязанской области.На кадрах показана работа спасателей по разбору завалов.Накануне утром при пожаре на территории завода "Эластик" погибли двенадцать человек, судьба еще четверых остается неизвестной. Минздрав Рязанской области подтвердил гибель пяти человек. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов.

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в цехе под Рязанью Двенадцать человек погибли, по уточненным данным, при взрыве и пожаре на заводе "Эластик" в Рязанской области, судьба еще четверых остается неизвестной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Обнаружены тела 12 погибших, судьба четырех человек неизвестна", - заявил собеседник агентства. 2021-10-22T11:07 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на территории рязанского завода, видео