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Перестановки в кабмине Австрии не повлияют на связи с Россией, заявил посол
Перестановки в кабмине Австрии не повлияют на связи с Россией, заявил посол - РИА Новости, 22.10.2021
Перестановки в кабмине Австрии не повлияют на связи с Россией, заявил посол
Политический кризис и кадровые перестановки в кабмине Австрии не окажут существенного влияния на продолжение общего курса Москвы и Вены в деле укрепления... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:10
2021-10-22T12:11
в мире
австрия
австрийская народная партия
себастьян курц
россия
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ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Политический кризис и кадровые перестановки в кабмине Австрии не окажут существенного влияния на продолжение общего курса Москвы и Вены в деле укрепления традиционно конструктивных отношений, заявил в пятницу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Себастьян Курц 9 октября ушел в отставку с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив тогдашнего главу МИД Шалленберга в качестве своего преемника. Шалленберг и его сменщик на посту министра иностранных дел Михаэль Линхарт приняли присягу уже 11 октября."Вспыхнувший в Австрии острый правительственный кризис и произошедшие кадровые перестановки во главе кабинета, на мой взгляд, не могут и не окажут существенного влияния на продолжение общего курса Москвы и Вены в деле дальнейшего укрепления традиционно конструктивных отношений между нашими странами, в первую очередь, в деловой сфере", - заявил посол, выступая на открытии 13-го заседания Российско-австрийского делового совета.Он подчеркнул, что инвестиционное сотрудничество Москвы и Вены уверенно продвигается вперёд, причём в обоих направлениях."За восемь месяцев текущего года рост товарооборота - конечно, после прошлогоднего кризисного падения, но, тем не менее, - составил 34%, до 3,4 миллиарда долларов. Включает реализацию действительно крупных проектов взаимного интереса, "Северный поток 2" - наглядное тому свидетельство, что мы на правильном пути", - отметил посол.Ранее новый канцлер Австрии Шалленберг заявил, что лично убежден в непричастности своего предшественника Курца к коррупции. Вступив в должность канцлера, Шалленберг пообещал очень тесно сотрудничать с Курцем как главой Австрийской народной партии и лидером ее парламентской фракции, назвав все остальное "абсурдным с точки зрения демократической политики". Он заявил, что считает ложными выдвинутые против Курца подозрения, выразив уверенность, что его непричастность к коррупции будет доказана.Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем.
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в мире, австрия, австрийская народная партия, себастьян курц, россия
12:10 22.10.2021 (обновлено: 12:11 22.10.2021)
 
Перестановки в кабмине Австрии не повлияют на связи с Россией, заявил посол

Посол России в Австрии: изменения в кабмине Австрии не повлияют на отношения Москвы и Вены

© Фото предоставлено Посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено Посольством России в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Политический кризис и кадровые перестановки в кабмине Австрии не окажут существенного влияния на продолжение общего курса Москвы и Вены в деле укрепления традиционно конструктивных отношений, заявил в пятницу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Себастьян Курц 9 октября ушел в отставку с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив тогдашнего главу МИД Шалленберга в качестве своего преемника. Шалленберг и его сменщик на посту министра иностранных дел Михаэль Линхарт приняли присягу уже 11 октября.
"Вспыхнувший в Австрии острый правительственный кризис и произошедшие кадровые перестановки во главе кабинета, на мой взгляд, не могут и не окажут существенного влияния на продолжение общего курса Москвы и Вены в деле дальнейшего укрепления традиционно конструктивных отношений между нашими странами, в первую очередь, в деловой сфере", - заявил посол, выступая на открытии 13-го заседания Российско-австрийского делового совета.
Он подчеркнул, что инвестиционное сотрудничество Москвы и Вены уверенно продвигается вперёд, причём в обоих направлениях.
Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 11:21
Новый канцлер Австрии пообещал продолжить внешнюю политику Курца
"За восемь месяцев текущего года рост товарооборота - конечно, после прошлогоднего кризисного падения, но, тем не менее, - составил 34%, до 3,4 миллиарда долларов. Включает реализацию действительно крупных проектов взаимного интереса, "Северный поток 2" - наглядное тому свидетельство, что мы на правильном пути", - отметил посол.
Ранее новый канцлер Австрии Шалленберг заявил, что лично убежден в непричастности своего предшественника Курца к коррупции. Вступив в должность канцлера, Шалленберг пообещал очень тесно сотрудничать с Курцем как главой Австрийской народной партии и лидером ее парламентской фракции, назвав все остальное "абсурдным с точки зрения демократической политики". Он заявил, что считает ложными выдвинутые против Курца подозрения, выразив уверенность, что его непричастность к коррупции будет доказана.
Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем.
 
В миреАвстрияАвстрийская народная партияСебастьян КурцРоссия
 
 
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