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Песков ответил на вопрос о мерах поддержки населения из-за нерабочих дней

Песков ответил на вопрос о мерах поддержки населения из-за нерабочих дней - РИА Новости, 22.10.2021

Песков ответил на вопрос о мерах поддержки населения из-за нерабочих дней

Власти не планируют вводить дополнительные меры поддержки населения из-за объявленных в России нерабочих дней, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:40

2021-10-22T12:40

2021-10-22T13:27

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

андрей воробьев

сергей собянин

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Власти не планируют вводить дополнительные меры поддержки населения из-за объявленных в России нерабочих дней, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он напомнил, что уже действуют точечные меры, которые не имеют отношения к режиму выходного дня. В частности, это решения в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми."Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не нужно про это забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается", — сказал Песков.На днях президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Это делается, чтобы замедлить распространение COVID-19. При этом регионы могут ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Например, в Москве и Московской области их объявили с 28 октября.

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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