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Песков ответил на вопрос о мерах поддержки населения из-за нерабочих дней
Песков ответил на вопрос о мерах поддержки населения из-за нерабочих дней - РИА Новости, 22.10.2021
Песков ответил на вопрос о мерах поддержки населения из-за нерабочих дней
Власти не планируют вводить дополнительные меры поддержки населения из-за объявленных в России нерабочих дней, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:40
2021-10-22T12:40
2021-10-22T13:27
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
андрей воробьев
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Власти не планируют вводить дополнительные меры поддержки населения из-за объявленных в России нерабочих дней, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он напомнил, что уже действуют точечные меры, которые не имеют отношения к режиму выходного дня. В частности, это решения в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми."Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не нужно про это забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается", — сказал Песков.На днях президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Это делается, чтобы замедлить распространение COVID-19. При этом регионы могут ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Например, в Москве и Московской области их объявили с 28 октября.
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общество, московская область (подмосковье), дмитрий песков, андрей воробьев, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:40 22.10.2021 (обновлено: 13:27 22.10.2021)
Песков ответил на вопрос о мерах поддержки населения из-за нерабочих дней
Песков: новых мер поддержки из-за нерабочих дней пока не предусматривается