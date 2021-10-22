https://ria.ru/20211022/peterburg-1755733958.html

В Петербурге полицейского заподозрили в нападении на аптеку

В Петербурге полицейского заподозрили в нападении на аптеку - РИА Новости, 22.10.2021

В Петербурге полицейского заподозрили в нападении на аптеку

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на аптеку в Петербурге, один из них - полицейский, сообщает пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:33

2021-10-22T09:33

2021-10-22T09:33

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на аптеку в Петербурге, один из них - полицейский, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Вечером 13 октября двое мужчин в медицинских масках напали на аптеку, расположенную в доме 40 по Новочеркасскому проспекту. Один из них, угрожая пистолетом, похитил из кассы 7 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой)."По подозрению в совершении этого преступления 21 октября сотрудники регионального управления уголовного розыска совместно с полицейскими Красногвардейского района задержали двух мужчин 29 и 33 лет… Старший мужчина является сотрудником органов внутренних дел на транспорте", - сказано в сообщении.Если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20210904/mvd-1748714665.html

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ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия