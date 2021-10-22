https://ria.ru/20211022/palestina-1755854109.html
Красный Крест призвал не допустить гибели палестинских заключенных
Красный Крест призвал не допустить гибели палестинских заключенных - РИА Новости, 22.10.2021
Красный Крест призвал не допустить гибели палестинских заключенных
Красный Крест в Иерусалиме призывает к незамедлительным действиям и поиску решения в отношении палестинских заключенных, объявивших голодовку в израильской... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:06
2021-10-22T18:06
2021-10-22T18:06
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палестина
иерусалим
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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ГАЗА, 22 окт - РИА Новости. Красный Крест в Иерусалиме призывает к незамедлительным действиям и поиску решения в отношении палестинских заключенных, объявивших голодовку в израильской тюрьме, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении директора Красного Креста в Иерусалиме."Мы вновь повторяем наш призыв к незамедлительным действиям в отношении граждан Микдада аль-Кавасме и Кайеда аль-Фосфуса. Международный Красный Крест призывает власти, задержанных и их представителей найти решение, позволяющее избежать гибели людей", - говорится в заявлении.В заявлении отмечается, что представители Красного Креста продолжают посещать заключенных и внимательно следят за условиями их содержания. Медики следят также за положением шести других заключенных, объявивших голодовку. "Каждый задержанный имеет право на гуманное обращение, сохраняющее его достоинство", - говорится в заявлении.Заключенные Кайед аль-Фосфус и Микдад аль-Кавасме, содержащиеся в израильской тюрьме, держат голодовку против административного ареста соответственно 101 и 94 дня.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, иерусалим, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
Красный Крест призвал не допустить гибели палестинских заключенных
Красный Крест призвал предотвратить гибель палестинских заключенных, объявивших голодовку
ГАЗА, 22 окт - РИА Новости.
Красный Крест в Иерусалиме
призывает к незамедлительным действиям и поиску решения в отношении палестинских заключенных, объявивших голодовку в израильской тюрьме, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении директора Красного Креста
в Иерусалиме.
"Мы вновь повторяем наш призыв к незамедлительным действиям в отношении граждан Микдада аль-Кавасме и Кайеда аль-Фосфуса. Международный Красный Крест призывает власти, задержанных и их представителей найти решение, позволяющее избежать гибели людей", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что представители Красного Креста продолжают посещать заключенных и внимательно следят за условиями их содержания. Медики следят также за положением шести других заключенных, объявивших голодовку. "Каждый задержанный имеет право на гуманное обращение, сохраняющее его достоинство", - говорится в заявлении.
Заключенные Кайед аль-Фосфус и Микдад аль-Кавасме, содержащиеся в израильской тюрьме, держат голодовку против административного ареста соответственно 101 и 94 дня.