https://ria.ru/20211022/palestina-1755854109.html

Красный Крест призвал не допустить гибели палестинских заключенных

Красный Крест призвал не допустить гибели палестинских заключенных - РИА Новости, 22.10.2021

Красный Крест призвал не допустить гибели палестинских заключенных

Красный Крест в Иерусалиме призывает к незамедлительным действиям и поиску решения в отношении палестинских заключенных, объявивших голодовку в израильской... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:06

2021-10-22T18:06

2021-10-22T18:06

в мире

палестина

иерусалим

красный крест

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

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ГАЗА, 22 окт - РИА Новости. Красный Крест в Иерусалиме призывает к незамедлительным действиям и поиску решения в отношении палестинских заключенных, объявивших голодовку в израильской тюрьме, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении директора Красного Креста в Иерусалиме."Мы вновь повторяем наш призыв к незамедлительным действиям в отношении граждан Микдада аль-Кавасме и Кайеда аль-Фосфуса. Международный Красный Крест призывает власти, задержанных и их представителей найти решение, позволяющее избежать гибели людей", - говорится в заявлении.В заявлении отмечается, что представители Красного Креста продолжают посещать заключенных и внимательно следят за условиями их содержания. Медики следят также за положением шести других заключенных, объявивших голодовку. "Каждый задержанный имеет право на гуманное обращение, сохраняющее его достоинство", - говорится в заявлении.Заключенные Кайед аль-Фосфус и Микдад аль-Кавасме, содержащиеся в израильской тюрьме, держат голодовку против административного ареста соответственно 101 и 94 дня.

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в мире, палестина, иерусалим, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году