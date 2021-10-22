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Полиция Нью-Йорка сняла оцепление у штаб-квартиры ООН
Полиция Нью-Йорка сняла оцепление у штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 22.10.2021
Полиция Нью-Йорка сняла оцепление у штаб-квартиры ООН
Подозрительная коробка напротив штаб-квартиры ООН, из-за которой перекрыли два квартала и вызывали саперов, оказалась наполнена парфюмерий, из нее также торчал... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T21:11
2021-10-22T21:11
2021-10-22T21:23
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НЬЮ-ЙОРК, 22 окт - РИА Новости. Подозрительная коробка напротив штаб-квартиры ООН, из-за которой перекрыли два квартала и вызывали саперов, оказалась наполнена парфюмерий, из нее также торчал букет роз, передает корреспондент РИА Новости.Полиция проверила коробку. Она оказалась безопасной, сейчас движение напротив штаб-квартиры ООН восстановлено.
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в мире, оон, нью-йорк (город)
21:11 22.10.2021 (обновлено: 21:23 22.10.2021)
Полиция Нью-Йорка сняла оцепление у штаб-квартиры ООН
Подозрительная коробка у здания ООН была наполнена парфюмерией и цветами