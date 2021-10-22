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Полиция Нью-Йорка сняла оцепление у штаб-квартиры ООН

Полиция Нью-Йорка сняла оцепление у штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 22.10.2021

Полиция Нью-Йорка сняла оцепление у штаб-квартиры ООН

Подозрительная коробка напротив штаб-квартиры ООН, из-за которой перекрыли два квартала и вызывали саперов, оказалась наполнена парфюмерий, из нее также торчал... РИА Новости, 22.10.2021

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нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 22 окт - РИА Новости. Подозрительная коробка напротив штаб-квартиры ООН, из-за которой перекрыли два квартала и вызывали саперов, оказалась наполнена парфюмерий, из нее также торчал букет роз, передает корреспондент РИА Новости.Полиция проверила коробку. Она оказалась безопасной, сейчас движение напротив штаб-квартиры ООН восстановлено.

нью-йорк (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, нью-йорк (город)