https://ria.ru/20211022/otravlenie-1755808308.html

В Москве возбудили дело после смерти человека от отравления алкоголем

В Москве возбудили дело после смерти человека от отравления алкоголем - РИА Новости, 22.10.2021

В Москве возбудили дело после смерти человека от отравления алкоголем

После смерти человека от отравления алкоголем на юго-западе Москвы возбуждено дело, данный случай не связан с аналогичными в других регионах, сообщает старший... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:06

2021-10-22T15:06

2021-10-22T15:06

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. После смерти человека от отравления алкоголем на юго-западе Москвы возбуждено дело, данный случай не связан с аналогичными в других регионах, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СУСК России по Москве Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - сообщает Иванова.По данным СК, трое мужчин распивали принесенный с собой алкоголь в кафе, после чего попали в больницу с отравлением. Одного мужчину спасти не удалось."Следствием проверяется информация о покупке одним из потерпевших нелицензированной алкогольной продукции с признаками контрафактности. Следствие не связывает данный случай с аналогичными происшествиями в других регионах", - сообщает Иванова.Она добавила, что на данный момент проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в медучреждении запрашивается информация о состоянии здоровья госпитализированных.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Позднее число жертв возросло до 24. Суд ранее арестовал трех обвиняемых в продаже суррогата.

https://ria.ru/20211019/alkogol-1755289744.html

https://ria.ru/20211018/alkogol-1755066242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия