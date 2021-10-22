В Москве возбудили дело после смерти человека от отравления алкоголем
СК возбудил дело после смерти человека от отравления алкоголем на юго-западе Москвы
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. После смерти человека от отравления алкоголем на юго-западе Москвы возбуждено дело, данный случай не связан с аналогичными в других регионах, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СУСК России по Москве Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - сообщает Иванова.
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По данным СК, трое мужчин распивали принесенный с собой алкоголь в кафе, после чего попали в больницу с отравлением. Одного мужчину спасти не удалось.
"Следствием проверяется информация о покупке одним из потерпевших нелицензированной алкогольной продукции с признаками контрафактности. Следствие не связывает данный случай с аналогичными происшествиями в других регионах", - сообщает Иванова.
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Она добавила, что на данный момент проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в медучреждении запрашивается информация о состоянии здоровья госпитализированных.
По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Позднее число жертв возросло до 24. Суд ранее арестовал трех обвиняемых в продаже суррогата.