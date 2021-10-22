https://ria.ru/20211022/oruzhie-1755838969.html
В ДНР обвинили ВСУ в подвозе оружия на машине с символикой СЦКК
В ДНР обвинили ВСУ в подвозе оружия на машине с символикой СЦКК - РИА Новости, 22.10.2021
В ДНР обвинили ВСУ в подвозе оружия на машине с символикой СЦКК
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что у ДНР есть видео доказательство... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:09
2021-10-22T17:09
2021-10-22T17:09
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
эдуард басурин
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что у ДНР есть видео доказательство использования украинскими силовиками автомобиля с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для подвоза вооружения на позиции ВСУ, из которого затем ведется обстрел республики.Он напомнил, что Народная милиция неоднократно заявляла об использовании украинскими силовиками автомобилей с символикой СЦКК для "подвоза на передовые позиции снайперских групп, диверсантов и минометных расчетов, а также боеприпасов". По его словам, для этого в каждой бригаде ВС Украины содержится по одному автомобилю ЗИЛ-131 с символикой СЦКК."В нашем распоряжении появилось видеосвидетельство преступных действий украинской стороны, использующей символику своей наблюдательной миссии в агрессивных террористических целях", - сказал Басурин.По его словам, на видео со сбитого беспилотника-корректировщика огня украинских силовиков видно, как "боевики 25-й десантно-штурмовой бригады выгружают из автомобиля ЗИЛ белого цвета миномет калибром 120 миллиметров и боеприпасы к нему"."На автомобиле различима символика украинских наблюдателей. Предположительно именно из этого миномета боевики 25-й бригады вечером 20 октября осуществили обстрел Васильевки. Прикрываясь гуманитарной миссией, украинское командование безнаказанно наносит удары по населенным пунктам республик и объектам гражданской инфраструктуры", - добавил Басурин.
https://ria.ru/20211021/donbass-1755623779.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, эдуард басурин, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР обвинили ВСУ в подвозе оружия на машине с символикой СЦКК
Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в подвозе оружия на машине с символикой СЦКК