https://ria.ru/20211022/oruzhie-1755838969.html

В ДНР обвинили ВСУ в подвозе оружия на машине с символикой СЦКК

В ДНР обвинили ВСУ в подвозе оружия на машине с символикой СЦКК - РИА Новости, 22.10.2021

В ДНР обвинили ВСУ в подвозе оружия на машине с символикой СЦКК

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что у ДНР есть видео доказательство... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:09

2021-10-22T17:09

2021-10-22T17:09

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

эдуард басурин

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705436_390:456:2978:1912_1920x0_80_0_0_8f13d5d1c28393207941f981ce58ce4e.jpg

ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что у ДНР есть видео доказательство использования украинскими силовиками автомобиля с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для подвоза вооружения на позиции ВСУ, из которого затем ведется обстрел республики.Он напомнил, что Народная милиция неоднократно заявляла об использовании украинскими силовиками автомобилей с символикой СЦКК для "подвоза на передовые позиции снайперских групп, диверсантов и минометных расчетов, а также боеприпасов". По его словам, для этого в каждой бригаде ВС Украины содержится по одному автомобилю ЗИЛ-131 с символикой СЦКК."В нашем распоряжении появилось видеосвидетельство преступных действий украинской стороны, использующей символику своей наблюдательной миссии в агрессивных террористических целях", - сказал Басурин.По его словам, на видео со сбитого беспилотника-корректировщика огня украинских силовиков видно, как "боевики 25-й десантно-штурмовой бригады выгружают из автомобиля ЗИЛ белого цвета миномет калибром 120 миллиметров и боеприпасы к нему"."На автомобиле различима символика украинских наблюдателей. Предположительно именно из этого миномета боевики 25-й бригады вечером 20 октября осуществили обстрел Васильевки. Прикрываясь гуманитарной миссией, украинское командование безнаказанно наносит удары по населенным пунктам республик и объектам гражданской инфраструктуры", - добавил Басурин.

https://ria.ru/20211021/donbass-1755623779.html

https://ria.ru/20211021/ukraina-1755604327.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, эдуард басурин, сцкк, ситуация в днр и лнр