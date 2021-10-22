22:54 22.10.2021 (обновлено: 23:50 22.10.2021)
Премьер Молдавии объяснила, почему потушили Вечный огонь в Кишиневе
Премьер: Вечный огонь в Кишиневе потушили из-за неисправности, а не ради экономии газа
© Sputnik / Александр Связин / Перейти в фотобанкПогашенный Вечный огонь в мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе
© Sputnik / Александр Связин
КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Вечный огонь на мемориале в Кишиневе был потушен из-за технической неисправности, а не для экономии газа.
Вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишиневе в пятницу днем был временно потушен. Пресс-служба министерства обороны объяснила это низким давлением в газопроводе и необходимостью решить проблему с затуханием пламени из-за ветра. При этом частица огня перенесена в Музей боевой славы. К вечеру огонь вновь горел на мемориале.
"Это была техническая неисправность, уже все исправлено, мы обеспечим, чтобы Вечный огонь горел", - заявила Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1.
На вопрос журналиста, может ли быть причиной призыв властей экономить газ, она ответила, что "это не имеет никакого отношения к ситуации".
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.