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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/obschepit-1755822205.html
В Чувашии ограничат работу общепита в нерабочие дни
В Чувашии ограничат работу общепита в нерабочие дни - РИА Новости, 22.10.2021
В Чувашии ограничат работу общепита в нерабочие дни
Дополнительные антиковидные ограничения введут в Чувашии в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:07
2021-10-22T16:07
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
здоровье - общество
коронавирусы
олег николаев (политик)
россия
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Дополнительные антиковидные ограничения введут в Чувашии в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Чувашии остается напряженной. На протяжении последних пяти недель регистрируется рост заболеваемости. На текущей неделе регистрировалось от 118 до 147 новых случаев инфицирования в сутки. В республике развернуто 3470 коек для больных коронавирусом, свободный коечный фонд составляет 4,5%."Глава Чувашии Олег Николаев согласился с предложением главного государственного санитарного врача республики Надежды Луговской ввести дополнительные ограничительные мероприятия в организациях, оказывающих персональные, бытовые услуги, а также на предприятиях общепита (кроме получивших статус свободной от COVID-19 зоны) и торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек", - говорится в сообщении.По данным минэкономразвития республики, сейчас в реестре организаций Чувашии, получивших статус свободных от COVID-19 зон, находится 83 объекта общепита, из них 35 включены в реестр за последнюю неделю.Предложено также приостановить работу физкультурно-оздоровительных комплексов и ряда других заведений, запретить все массовые мероприятия.Кроме того, Николаев предложил рассмотреть вариант введения дополнительных ограничений с 26 октября в семи муниципалитетах республики, где имеется наиболее высокий риск распространения COVID-19. Это Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский, Яльчикский районы.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 36 380 случаев заражения коронавирусом, 31 908 человека выздоровели, 2 611 пациент скончался.
https://ria.ru/20211022/kislorod-1755781888.html
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755817044.html
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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, коронавирусы, олег николаев (политик), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:07 22.10.2021
 
В Чувашии ограничат работу общепита в нерабочие дни

Работу общепита и предприятий торговли ограничат в Чувашии с 30 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВид новых кварталов города Чебоксары
Вид новых кварталов города Чебоксары - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Дополнительные антиковидные ограничения введут в Чувашии в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Чувашии остается напряженной. На протяжении последних пяти недель регистрируется рост заболеваемости. На текущей неделе регистрировалось от 118 до 147 новых случаев инфицирования в сутки. В республике развернуто 3470 коек для больных коронавирусом, свободный коечный фонд составляет 4,5%.
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"Глава Чувашии Олег Николаев согласился с предложением главного государственного санитарного врача республики Надежды Луговской ввести дополнительные ограничительные мероприятия в организациях, оказывающих персональные, бытовые услуги, а также на предприятиях общепита (кроме получивших статус свободной от COVID-19 зоны) и торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек", - говорится в сообщении.
По данным минэкономразвития республики, сейчас в реестре организаций Чувашии, получивших статус свободных от COVID-19 зон, находится 83 объекта общепита, из них 35 включены в реестр за последнюю неделю.
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Предложено также приостановить работу физкультурно-оздоровительных комплексов и ряда других заведений, запретить все массовые мероприятия.
Кроме того, Николаев предложил рассмотреть вариант введения дополнительных ограничений с 26 октября в семи муниципалитетах республики, где имеется наиболее высокий риск распространения COVID-19. Это Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский, Яльчикский районы.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 36 380 случаев заражения коронавирусом, 31 908 человека выздоровели, 2 611 пациент скончался.
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