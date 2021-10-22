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Воронежская область
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В Воронежской области увеличат финансирование образования
В Воронежской области увеличат финансирование образования - РИА Новости, 22.10.2021
В Воронежской области увеличат финансирование образования
Финансирование госпрограммы "Развитие образования" на 2022 год в Воронежской области планируется увеличить до 27 с лишним миллиардов рублей, сообщает областная... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:42
2021-10-22T16:42
воронежская область
общество
образование
воронежская область
воронежская областная дума
владимир нетесов
россия
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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Финансирование госпрограммы "Развитие образования" на 2022 год в Воронежской области планируется увеличить до 27 с лишним миллиардов рублей, сообщает областная дума.В региональном парламенте проходят обсуждения бюджета региона на следующий год. Депутаты Воронежской областной думы в режиме видеоконференции провели рабочую встречу с и.о. руководителя департамента образования, науки и молодежной политики региона Натальей Салогубовой. Это очередная из серии встреч, которые проводятся по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова. Ранее глава заксобрания поставил депутатскому корпусу задачу провести накануне нулевого чтения бюджета на 2022 год консультации, итогом которых должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона."Работа над формированием проекта областного бюджета на 2022 год идет в плановом режиме. Депутаты в рамках деятельности профильных комитетов готовят замечания и предложения, опираясь в этой работе на интересы жителей своих избирательных округов. Как и в предыдущие годы мы должны выполнить все обязательства перед нашими гражданами, поэтому бюджет будет социальной направленности. Большая часть средств региональной казны будет направляться на развитие и поддержку сфер медицины, образования, спорта, помощь социально незащищенным гражданам, семьям с детьми", – сказал Нетёсов.В 2021 году в госпрограмме "Развитие образования" было заложено чуть больше 26 миллиардов рублей. До конца года все средства должны быть освоены."В заявке на следующий год планируется увеличить общую сумму на реализацию мероприятий департамента на 3,4%, это более 27 миллиардов рублей. Уже сформирована потребность финансирования в рамках областной адресной инвестиционной программы, согласно которой не хватает около 300 миллионов рублей на строительство и капремонт объектов под создание центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в рамках исполнения поручений президента РФ, закупку оборудования для центра "Точка роста" и оборудования для открытия мастерских по проекту "Молодые профессионалы", - говорится в сообщении заксобрания.Как отмечает дума, для департамента финансов составлена заявка предусмотреть эти средства, а также расходы на проведение ремонта в общежитиях и организацию летнего отдыха детей.Парламентарии задали Наталье Салогубовой вопрос об организации дистанционного обучения и возможностях образовательных организаций отвечать потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Салогубовой, в первую волну "дистанционки" общими усилиями, в том числе, вместе с депутатами Воронежской областной думы удалось оперативно приобрести оборудование для школ и нуждающихся семей. Был проведен мониторинг, и специалисты установили потребность преподавателей и учеников в компьютерной технике. Также была выявлена проблема с подключением некоторых домовладений к высокоскоростному интернету. Над ее решением специалисты продолжают работать.
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общество, образование, воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов, россия
16:42 22.10.2021
 
В Воронежской области увеличат финансирование образования

Облдума направит более 27 миллиардов рублей на развитие образования в Воронежской области

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВид на Кольцовскую улицу в Воронеже
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Финансирование госпрограммы "Развитие образования" на 2022 год в Воронежской области планируется увеличить до 27 с лишним миллиардов рублей, сообщает областная дума.
В региональном парламенте проходят обсуждения бюджета региона на следующий год. Депутаты Воронежской областной думы в режиме видеоконференции провели рабочую встречу с и.о. руководителя департамента образования, науки и молодежной политики региона Натальей Салогубовой. Это очередная из серии встреч, которые проводятся по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова. Ранее глава заксобрания поставил депутатскому корпусу задачу провести накануне нулевого чтения бюджета на 2022 год консультации, итогом которых должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.
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23 сентября, 18:19Воронежская область
Депутаты Воронежской облдумы помогли почти 300 учреждениям образования
"Работа над формированием проекта областного бюджета на 2022 год идет в плановом режиме. Депутаты в рамках деятельности профильных комитетов готовят замечания и предложения, опираясь в этой работе на интересы жителей своих избирательных округов. Как и в предыдущие годы мы должны выполнить все обязательства перед нашими гражданами, поэтому бюджет будет социальной направленности. Большая часть средств региональной казны будет направляться на развитие и поддержку сфер медицины, образования, спорта, помощь социально незащищенным гражданам, семьям с детьми", – сказал Нетёсов.
В 2021 году в госпрограмме "Развитие образования" было заложено чуть больше 26 миллиардов рублей. До конца года все средства должны быть освоены.
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"В заявке на следующий год планируется увеличить общую сумму на реализацию мероприятий департамента на 3,4%, это более 27 миллиардов рублей. Уже сформирована потребность финансирования в рамках областной адресной инвестиционной программы, согласно которой не хватает около 300 миллионов рублей на строительство и капремонт объектов под создание центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в рамках исполнения поручений президента РФ, закупку оборудования для центра "Точка роста" и оборудования для открытия мастерских по проекту "Молодые профессионалы", - говорится в сообщении заксобрания.
Как отмечает дума, для департамента финансов составлена заявка предусмотреть эти средства, а также расходы на проведение ремонта в общежитиях и организацию летнего отдыха детей.
Парламентарии задали Наталье Салогубовой вопрос об организации дистанционного обучения и возможностях образовательных организаций отвечать потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Салогубовой, в первую волну "дистанционки" общими усилиями, в том числе, вместе с депутатами Воронежской областной думы удалось оперативно приобрести оборудование для школ и нуждающихся семей. Был проведен мониторинг, и специалисты установили потребность преподавателей и учеников в компьютерной технике. Также была выявлена проблема с подключением некоторых домовладений к высокоскоростному интернету. Над ее решением специалисты продолжают работать.
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Воронежская областьОбществоОбразованиеВоронежская областьВоронежская областная ДумаВладимир НетесовРоссия
 
 
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