https://ria.ru/20211022/novosibirsk-1755739467.html

В Новосибирске рассказали об инциденте с девочкой, которой повредили глаз

В Новосибирске рассказали об инциденте с девочкой, которой повредили глаз - РИА Новости, 22.10.2021

В Новосибирске рассказали об инциденте с девочкой, которой повредили глаз

Полиция и школа в Новосибирске должным образом не отреагировали на инцидент с повреждением глаза 13-летней девочки линейкой-треугольником, внесены представления РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:14

2021-10-22T10:14

2021-10-22T10:14

происшествия

кировский район

новосибирская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Полиция и школа в Новосибирске должным образом не отреагировали на инцидент с повреждением глаза 13-летней девочки линейкой-треугольником, внесены представления об устранении нарушений, сообщает в пятницу прокуратура Новосибирской области.Ранее СК сообщал о проведении проверки по факту появления в СМИ информации о том, что должностные лица учебного заведения в Кировском районе Новосибирска не приняли адекватные меры по жалобам родителей на нарушение порядка в школе несколькими учениками, что привело к тому, что девочке линейкой травмировали глаз. Ход проверки поставил под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.Прокурорская проверка установила, что вечером 23 сентября ровесник 13-летней ученицы городской гимназии №7 кинул ей в голову линейку в форме прямоугольного треугольника и попал острым углом в левый глаз – повредил его на глубину около шести миллиметров. Девочку госпитализировали в больницу для проведения ряда операций."Проверка показала, что… инспектор полиции фактически приступил к проверке поданного 29 сентября 2021 года заявления мамы девочки только через 12 дней (после размещенной в СМИ информации о происшествии). Информация в иные органы системы профилактики не направлялась, в связи с чем профилактическая работа с несовершеннолетним не была организована. В этой связи начальнику отдела полиции № 8 "Кировский" прокурор района внес представление", - говорится в сообщении.Также надзорное ведомство выявило нарушения в деятельности руководства гимназии №7 "Сибирская", поскольку ответственные лица "не проводили надлежащую профилактическую работу с состоящим с весны 2021 года на внутришкольном учете мальчиком"."При этом гимназия своевременно не направила информацию об инциденте в комитет по делам несовершеннолетних... в иные органы системы профилактики сведения не сообщались. В том числе по этим причинам не была организована профилактическая работа с несовершеннолетним. По результатам проверки директору гимназии прокуратура внесла представление", - сообщили в прокуратуре.Ведомство также контролирует результаты проверки, проводимой по факту произошедшего следственным отделом СК РФ.

https://ria.ru/20211005/delo-1753235781.html

https://ria.ru/20210915/voronezh-1750149963.html

https://ria.ru/20210915/moskva-1750134282.html

кировский район

новосибирская область

россия

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происшествия, кировский район, новосибирская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия