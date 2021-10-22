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https://ria.ru/20211022/novichok-1755890439.html
Австрийского дипломата заподозрили в утечке формулы "Новичка"
Австрийского дипломата заподозрили в утечке формулы "Новичка" - РИА Новости, 22.10.2021
Австрийского дипломата заподозрили в утечке формулы "Новичка"
Австрийская газета Kurier утверждает, что бывшего генерального секретаря МИД Австрии и посла республики в Индонезии Йоханнеса Петерлика отстранили от... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:24
2021-10-22T22:24
в мире
вена
австрия
дмитрий песков
россия
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ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Австрийская газета Kurier утверждает, что бывшего генерального секретаря МИД Австрии и посла республики в Индонезии Йоханнеса Петерлика отстранили от дипломатической службы из-за подозрения причастности к утечке секретной документации с формулой отравляющего боевого вещества "Новичок".По данным газеты, дипломата подозревают в злоупотреблении полномочиями и разглашении служебной тайны. В центре расследования - секретный документ с формулой отравляющего боевого вещества "Новичок", который, как пишет Kurier, вследствие утечки из одного из австрийских министерств мог попасть в руки бывшего менеджера компании Wirecard Яна Марсалека.Прокуратура Вены ведет закрытое следствие, детали которого не разглашает, МИД Австрии также не комментирует подробности этого дела. Согласно сведениям газеты, МИД, Минобороны и Минэкономики Австрии подали заявление в полицию в июле 2021 году из-за предполагаемой утечки секретных документов о веществе "Новичок".Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка IT компания Wirecard отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в размере 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог, его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.В настоящее время власти ФРГ расследуют деятельность бывших менеджеров Wirecard. Двое из них, помимо Брауна, арестованы. Один из ключевых экс-сотрудников, австриец Ян Марсалек, скрывается от следствия. По данным немецких СМИ, он может находиться в Белоруссии или России. Посольство Австрии в РФ заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.
https://ria.ru/20211021/navalnyy-1755524707.html
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в мире, вена, австрия, дмитрий песков, россия
22:24 22.10.2021
 
Австрийского дипломата заподозрили в утечке формулы "Новичка"

СМИ сообщили о возможной причастности австрийского дипломата к утечке формулы "Новичка"

© AFP 2021 / Ben StansallПалатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
Палатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / Ben Stansall
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ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Австрийская газета Kurier утверждает, что бывшего генерального секретаря МИД Австрии и посла республики в Индонезии Йоханнеса Петерлика отстранили от дипломатической службы из-за подозрения причастности к утечке секретной документации с формулой отравляющего боевого вещества "Новичок".
По данным газеты, дипломата подозревают в злоупотреблении полномочиями и разглашении служебной тайны. В центре расследования - секретный документ с формулой отравляющего боевого вещества "Новичок", который, как пишет Kurier, вследствие утечки из одного из австрийских министерств мог попасть в руки бывшего менеджера компании Wirecard Яна Марсалека.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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ОЗХО скрывает формулу яда из дела Навального, заявил полпред
Прокуратура Вены ведет закрытое следствие, детали которого не разглашает, МИД Австрии также не комментирует подробности этого дела. Согласно сведениям газеты, МИД, Минобороны и Минэкономики Австрии подали заявление в полицию в июле 2021 году из-за предполагаемой утечки секретных документов о веществе "Новичок".
Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка IT компания Wirecard отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в размере 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог, его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.
В настоящее время власти ФРГ расследуют деятельность бывших менеджеров Wirecard. Двое из них, помимо Брауна, арестованы. Один из ключевых экс-сотрудников, австриец Ян Марсалек, скрывается от следствия. По данным немецких СМИ, он может находиться в Белоруссии или России. Посольство Австрии в РФ заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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