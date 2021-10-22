https://ria.ru/20211022/novichok-1755890439.html

Австрийского дипломата заподозрили в утечке формулы "Новичка"

Австрийского дипломата заподозрили в утечке формулы "Новичка" - РИА Новости, 22.10.2021

Австрийского дипломата заподозрили в утечке формулы "Новичка"

Австрийская газета Kurier утверждает, что бывшего генерального секретаря МИД Австрии и посла республики в Индонезии Йоханнеса Петерлика отстранили от... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T22:24

2021-10-22T22:24

2021-10-22T22:24

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ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Австрийская газета Kurier утверждает, что бывшего генерального секретаря МИД Австрии и посла республики в Индонезии Йоханнеса Петерлика отстранили от дипломатической службы из-за подозрения причастности к утечке секретной документации с формулой отравляющего боевого вещества "Новичок".По данным газеты, дипломата подозревают в злоупотреблении полномочиями и разглашении служебной тайны. В центре расследования - секретный документ с формулой отравляющего боевого вещества "Новичок", который, как пишет Kurier, вследствие утечки из одного из австрийских министерств мог попасть в руки бывшего менеджера компании Wirecard Яна Марсалека.Прокуратура Вены ведет закрытое следствие, детали которого не разглашает, МИД Австрии также не комментирует подробности этого дела. Согласно сведениям газеты, МИД, Минобороны и Минэкономики Австрии подали заявление в полицию в июле 2021 году из-за предполагаемой утечки секретных документов о веществе "Новичок".Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка IT компания Wirecard отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в размере 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог, его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.В настоящее время власти ФРГ расследуют деятельность бывших менеджеров Wirecard. Двое из них, помимо Брауна, арестованы. Один из ключевых экс-сотрудников, австриец Ян Марсалек, скрывается от следствия. По данным немецких СМИ, он может находиться в Белоруссии или России. Посольство Австрии в РФ заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.

https://ria.ru/20211021/navalnyy-1755524707.html

https://ria.ru/20211010/instrument-1753900158.html

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в мире, вена, австрия, дмитрий песков, россия