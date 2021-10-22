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Распространение коронавируса
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В Нижегородской области нерабочие дни начнутся с 25 октября
В Нижегородской области нерабочие дни начнутся с 25 октября - РИА Новости, 22.10.2021
В Нижегородской области нерабочие дни начнутся с 25 октября
Нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:00
2021-10-22T11:19
распространение коронавируса
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нижегородская область
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства.Так, в период нерабочих дней с сохранением заработной платы продолжат работать непрерывно действующие организации, продовольственные магазины, аптеки, учреждения социального обслуживания населения, а также органы госвласти и местного самоуправления. Кроме того, при соблюдении дополнительных требований безопасности продолжат функционировать промышленность и стройка. Будут открыты музеи и организации для занятия спортом. Но допуск людей будет осуществляться только по QR-кодам или мультипассам. Заведения общественного питания смогут работать в режиме доставки. Начиная с 25 октября МФЦ на территории Нижегородской области работают только по предварительной записи.Отмечается, что в области развернуто более девяти тысяч коек для лечения больных с COVID-19, и если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан."В таких условиях мы не можем рисковать жизнями людей, не можем допустить, чтобы граждане оставались без квалифицированной медицинской помощи. Это сложное, но необходимое решение", — цитирует пресс-служба слова Никитина.В указе подчеркивается, что беременным женщинам и невакцинированным лицам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.На период нерабочих дней в школах устанавливаются каникулы, а учреждения дополнительного образования смогут работать только дистанционно. В детских садах вводятся дежурные группы.В заключение губернатор призвал тех, кто до сих пор не вакцинировался, сделать прививку в ближайшее время.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755735162.html
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общество, нижегородская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:00 22.10.2021 (обновлено: 11:19 22.10.2021)
 
В Нижегородской области нерабочие дни начнутся с 25 октября

В Нижегородской области нерабочие дни из-за продлятся с 25 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Так, в период нерабочих дней с сохранением заработной платы продолжат работать непрерывно действующие организации, продовольственные магазины, аптеки, учреждения социального обслуживания населения, а также органы госвласти и местного самоуправления.
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Кроме того, при соблюдении дополнительных требований безопасности продолжат функционировать промышленность и стройка. Будут открыты музеи и организации для занятия спортом. Но допуск людей будет осуществляться только по QR-кодам или мультипассам. Заведения общественного питания смогут работать в режиме доставки.
Начиная с 25 октября МФЦ на территории Нижегородской области работают только по предварительной записи.
Отмечается, что в области развернуто более девяти тысяч коек для лечения больных с COVID-19, и если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан.
"В таких условиях мы не можем рисковать жизнями людей, не можем допустить, чтобы граждане оставались без квалифицированной медицинской помощи. Это сложное, но необходимое решение", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
В указе подчеркивается, что беременным женщинам и невакцинированным лицам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.
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На период нерабочих дней в школах устанавливаются каникулы, а учреждения дополнительного образования смогут работать только дистанционно. В детских садах вводятся дежурные группы.
В заключение губернатор призвал тех, кто до сих пор не вакцинировался, сделать прививку в ближайшее время.
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