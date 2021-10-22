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Около 2,3 тысячи жителей Новгородской области остались без света

Около 2,3 тысячи жителей Новгородской области остались без света - РИА Новости, 22.10.2021

Около 2,3 тысячи жителей Новгородской области остались без света

Около 2,3 тысячи жителей Новгородской области в пяти районах Новгородской области попали в зону отключения электроснабжения из-за непогоды, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:47

2021-10-22T13:47

2021-10-22T13:47

происшествия

чудовский район

новгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Около 2,3 тысячи жителей Новгородской области в пяти районах Новгородской области попали в зону отключения электроснабжения из-за непогоды, сообщает региональное управление МЧС РФ."На утро в зону отключения попали 52 населенных пункта с населением 2335 человек. Отключенных социально-значимых объектов нет", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".Как информирует управление МЧС по региону, шквалистый ветер и дожди привели к нарушению электроснабжения потребителей в пяти муниципальных районах, затронув Окуловский, Демянский, Солецкий, Новгородский и Чудовский районы Новгородской области."В ликвидации последствий непогоды задействованы 42 бригады новгородского филиала "Россети Северо-Запад". Электроснабжение полностью планируется восстановить в течение дня", - заключает МЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/podmoskove-1755426959.html

чудовский район

новгородская область

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происшествия, чудовский район, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)