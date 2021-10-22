https://ria.ru/20211022/nelegaly-1755896458.html

Нелегальная миграция в США достигла рекордных значений

Нелегальная миграция в США достигла рекордных значений - РИА Новости, 22.10.2021

Нелегальная миграция в США достигла рекордных значений

Власти США задержали в 2021 финансовом году 1,7 миллиона нелегальных мигрантов на границах страны – абсолютный рекорд за все время наблюдений, сообщила... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T23:34

2021-10-22T23:34

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ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Власти США задержали в 2021 финансовом году 1,7 миллиона нелегальных мигрантов на границах страны – абсолютный рекорд за все время наблюдений, сообщила американская пограничная служба.За отчетный период, завершившийся 1 октября, число задержаний составило 1 734 686 человек, которые пытались проникнуть в США со стороны Мексики.В 2020 году их число составляло 458 088 человек, в 2019-м – 977 509. На сайте пограничной службы приводится статистика, начиная с 1960 года.Пикового значения – 213 593 человека – нелегальная миграция достигла в июле, после чего на протяжении двух месяцев наблюдался ее небольшой спад.

https://ria.ru/20211022/bezhentsy-1755861918.html

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