https://ria.ru/20211022/nelegaly-1755896458.html
Нелегальная миграция в США достигла рекордных значений
Нелегальная миграция в США достигла рекордных значений - РИА Новости, 22.10.2021
Нелегальная миграция в США достигла рекордных значений
Власти США задержали в 2021 финансовом году 1,7 миллиона нелегальных мигрантов на границах страны – абсолютный рекорд за все время наблюдений, сообщила... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T23:34
2021-10-22T23:34
2021-10-22T23:36
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ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Власти США задержали в 2021 финансовом году 1,7 миллиона нелегальных мигрантов на границах страны – абсолютный рекорд за все время наблюдений, сообщила американская пограничная служба.За отчетный период, завершившийся 1 октября, число задержаний составило 1 734 686 человек, которые пытались проникнуть в США со стороны Мексики.В 2020 году их число составляло 458 088 человек, в 2019-м – 977 509. На сайте пограничной службы приводится статистика, начиная с 1960 года.Пикового значения – 213 593 человека – нелегальная миграция достигла в июле, после чего на протяжении двух месяцев наблюдался ее небольшой спад.
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в мире, сша, мексика
23:34 22.10.2021 (обновлено: 23:36 22.10.2021)
Нелегальная миграция в США достигла рекордных значений
Власти США задержали 1,7 миллиона нелегальных мигрантов в 2021 финансовом году