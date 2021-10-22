https://ria.ru/20211022/nato-1755771695.html

Официальный диалог с НАТО не нужен, заявили в Кремле

Официальный диалог с НАТО не нужен, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.10.2021

Официальный диалог с НАТО не нужен, заявили в Кремле

Новый оборонный план НАТО красочным образом подтверждает правильность решений России о прекращении официального диалога с альянсом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:31

2021-10-22T12:31

2021-10-22T12:57

нато

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Новый оборонный план НАТО красочным образом подтверждает правильность решений России о прекращении официального диалога с альянсом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле считают, что официальный диалог с НАТО не нужен."Это просто самым красочным образом подтверждает правильность решений Российской Федерации, принятых несколькими днями ранее в отношении прекращения официального диалога с НАТО. Он просто не нужен, диалог в таких условиях не нужен, и подобные концепции НАТО это лишний раз подтверждают", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211022/ugroza-1755730895.html

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2021

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нато, в мире, дмитрий песков, россия