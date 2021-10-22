Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211022/musulmane-1755890890.html
Муфтий заявил о поддержке мусульманами "разумного консерватизма"
Муфтий заявил о поддержке мусульманами "разумного консерватизма" - РИА Новости, 22.10.2021
Муфтий заявил о поддержке мусульманами "разумного консерватизма"
Мусульмане России поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе "разумного консерватизма", считая, что народы России духовно богаче западного общества и РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:34
2021-10-22T22:34
религия
общество
владимир путин
рушан аббясов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740759153_0:196:3232:2014_1920x0_80_0_0_cc383baf0660a2f468b923846e966543.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мусульмане России поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе "разумного консерватизма", считая, что народы России духовно богаче западного общества и не готовы пока к "навязыванию вседозволенности", сказал РИА Новости первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Рушан Аббясов.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По его словам, "умеренный консерватизм - самая разумная линия поведения". Также, отметил он, борьба за равноправие на Западе "превращается в догматизм на грани абсурда", когда классические авторы объявляются отсталыми, "не понимающими важности гендерного или расового вопроса", а в "Голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть". Все это, по его мнению, "похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза"."Мы, конечно, поддерживаем президента в этом вопросе, он правильно все сформулировал. Мы внесли в конституцию, что наши народы живут с верой в Бога - это еще один показатель, важный фактор духовности... В России люди духовно и нравственно богаче, чем в западных странах. С учетом этой духовности, а здесь она у нас евразийская - есть православная культура, есть мусульманская, - мы можем сохранить самоидентичность. Если западный мир дает вседозволенность, пропагандирует однополые браки и другие явления, которые там присутствуют, то мы стараемся не выходить за духовные рамки", - сказал муфтий.Он отметил, что россияне на сегодняшний день однозначно не готовы к вседозволенности и "навязыванию, в какой-то степени, терпимости"."Пока духовность есть в наших людях, надеюсь, мы эту "красную линию" не перейдем", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211022/putin-1755717845.html
https://ria.ru/20211022/putin-1755817466.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740759153_501:0:3232:2048_1920x0_80_0_0_0d9b56df9a724f0a93b9d371be23630c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, рушан аббясов, россия
22:34 22.10.2021
 
Муфтий заявил о поддержке мусульманами "разумного консерватизма"

Муфтий: мусульмане России поддерживают Путина в вопросе "разумного консерватизма"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мусульмане России поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе "разумного консерватизма", считая, что народы России духовно богаче западного общества и не готовы пока к "навязыванию вседозволенности", сказал РИА Новости первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Рушан Аббясов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По его словам, "умеренный консерватизм - самая разумная линия поведения". Также, отметил он, борьба за равноправие на Западе "превращается в догматизм на грани абсурда", когда классические авторы объявляются отсталыми, "не понимающими важности гендерного или расового вопроса", а в "Голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть". Все это, по его мнению, "похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза".
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 08:00
Здоровый консерватизм: зачем Путин похоронил эпоху
"Мы, конечно, поддерживаем президента в этом вопросе, он правильно все сформулировал. Мы внесли в конституцию, что наши народы живут с верой в Бога - это еще один показатель, важный фактор духовности... В России люди духовно и нравственно богаче, чем в западных странах. С учетом этой духовности, а здесь она у нас евразийская - есть православная культура, есть мусульманская, - мы можем сохранить самоидентичность. Если западный мир дает вседозволенность, пропагандирует однополые браки и другие явления, которые там присутствуют, то мы стараемся не выходить за духовные рамки", - сказал муфтий.
Он отметил, что россияне на сегодняшний день однозначно не готовы к вседозволенности и "навязыванию, в какой-то степени, терпимости".
"Пока духовность есть в наших людях, надеюсь, мы эту "красную линию" не перейдем", - сказал собеседник агентства.
Главный раввин России Берл Лазар выступает в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 15:49Религия
Главный раввин России прокомментировал слова Путина о консерватизме
 
РелигияОбществоВладимир ПутинРушан АббясовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале