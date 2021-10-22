https://ria.ru/20211022/musulmane-1755890890.html

Муфтий заявил о поддержке мусульманами "разумного консерватизма"

Муфтий заявил о поддержке мусульманами "разумного консерватизма" - РИА Новости, 22.10.2021

Муфтий заявил о поддержке мусульманами "разумного консерватизма"

Мусульмане России поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе "разумного консерватизма", считая, что народы России духовно богаче западного общества и РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T22:34

2021-10-22T22:34

2021-10-22T22:34

религия

общество

владимир путин

рушан аббясов

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мусульмане России поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе "разумного консерватизма", считая, что народы России духовно богаче западного общества и не готовы пока к "навязыванию вседозволенности", сказал РИА Новости первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Рушан Аббясов.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По его словам, "умеренный консерватизм - самая разумная линия поведения". Также, отметил он, борьба за равноправие на Западе "превращается в догматизм на грани абсурда", когда классические авторы объявляются отсталыми, "не понимающими важности гендерного или расового вопроса", а в "Голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть". Все это, по его мнению, "похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза"."Мы, конечно, поддерживаем президента в этом вопросе, он правильно все сформулировал. Мы внесли в конституцию, что наши народы живут с верой в Бога - это еще один показатель, важный фактор духовности... В России люди духовно и нравственно богаче, чем в западных странах. С учетом этой духовности, а здесь она у нас евразийская - есть православная культура, есть мусульманская, - мы можем сохранить самоидентичность. Если западный мир дает вседозволенность, пропагандирует однополые браки и другие явления, которые там присутствуют, то мы стараемся не выходить за духовные рамки", - сказал муфтий.Он отметил, что россияне на сегодняшний день однозначно не готовы к вседозволенности и "навязыванию, в какой-то степени, терпимости"."Пока духовность есть в наших людях, надеюсь, мы эту "красную линию" не перейдем", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211022/putin-1755717845.html

https://ria.ru/20211022/putin-1755817466.html

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общество, владимир путин, рушан аббясов, россия