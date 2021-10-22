https://ria.ru/20211022/moshenniki-1755851988.html

Бастрыкину доложат о профессоре РГГУ, потерявшем жилье из-за мошенников

Бастрыкину доложат о профессоре РГГУ, потерявшем жилье из-за мошенников - РИА Новости, 22.10.2021

Бастрыкину доложат о профессоре РГГУ, потерявшем жилье из-за мошенников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с профессором РГГУ, который, по данным СМИ, лишился квартиры, дачи и... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:56

2021-10-22T17:56

2021-10-22T17:59

происшествия

москва

александр бастрыкин

российский государственный гуманитарный университет

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

мошенничество

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с профессором РГГУ, который, по данным СМИ, лишился квартиры, дачи и денег из-за телефонных мошенников, столичные следователи инициировали передачу уголовного дела из полиции, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что в СМИ появилась информация, что в отношении пожилого профессора РГГУ, культуролога, доктора философских наук из Москвы могло быть совершено мошенничество. Подчеркивалось, что профессор лишился квартиры, дачи и денег из-за телефонных мошенников."ГСУ СК по Москве инициирована передача уголовного дела из органов полиции для производства дальнейшего расследования в следственный орган. Председатель СК России поручил доложить о ситуации, ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/tolyatti-1755441749.html

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происшествия, москва, александр бастрыкин, российский государственный гуманитарный университет, следственный комитет россии (ск рф), жилье, мошенничество, россия