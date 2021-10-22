https://ria.ru/20211022/moshenniki-1755851988.html
Бастрыкину доложат о профессоре РГГУ, потерявшем жилье из-за мошенников
Бастрыкину доложат о профессоре РГГУ, потерявшем жилье из-за мошенников - РИА Новости, 22.10.2021
Бастрыкину доложат о профессоре РГГУ, потерявшем жилье из-за мошенников
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с профессором РГГУ, который, по данным СМИ, лишился квартиры, дачи и... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:56
2021-10-22T17:56
2021-10-22T17:59
происшествия
москва
александр бастрыкин
российский государственный гуманитарный университет
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
мошенничество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с профессором РГГУ, который, по данным СМИ, лишился квартиры, дачи и денег из-за телефонных мошенников, столичные следователи инициировали передачу уголовного дела из полиции, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что в СМИ появилась информация, что в отношении пожилого профессора РГГУ, культуролога, доктора философских наук из Москвы могло быть совершено мошенничество. Подчеркивалось, что профессор лишился квартиры, дачи и денег из-за телефонных мошенников."ГСУ СК по Москве инициирована передача уголовного дела из органов полиции для производства дальнейшего расследования в следственный орган. Председатель СК России поручил доложить о ситуации, ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211020/tolyatti-1755441749.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, александр бастрыкин, российский государственный гуманитарный университет, следственный комитет россии (ск рф), жилье, мошенничество, россия
17:56 22.10.2021 (обновлено: 17:59 22.10.2021)
Бастрыкину доложат о профессоре РГГУ, потерявшем жилье из-за мошенников
Главе СК доложат о профессоре РГГУ, потерявшем жилье и деньги из-за телефонных мошенников