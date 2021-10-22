https://ria.ru/20211022/migranty-1755838499.html

Меркель назвала перевозку мигрантов в ЕС через Белоруссию гибридной угрозой

Меркель назвала перевозку мигрантов в ЕС через Белоруссию гибридной угрозой - РИА Новости, 22.10.2021

Меркель назвала перевозку мигрантов в ЕС через Белоруссию гибридной угрозой

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала перевозку мигрантов через Белоруссию в Евросоюз гибридной угрозой в адрес ЕС со стороны Минска. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:07

2021-10-22T17:07

2021-10-22T18:05

в мире

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германия

ангела меркель

евросоюз

александр лукашенко

мигранты

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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала перевозку мигрантов через Белоруссию в Евросоюз гибридной угрозой в адрес ЕС со стороны Минска.По ее словам, ряд стран ЕС доложили коллегам о своих усилиях по борьбе с миграцией через Белоруссию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211020/migranty-1755469100.html

белоруссия

германия

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в мире, белоруссия, германия, ангела меркель, евросоюз, александр лукашенко, мигранты