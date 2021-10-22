17:07 22.10.2021 (обновлено: 18:05 22.10.2021)
Меркель назвала перевозку мигрантов в ЕС через Белоруссию гибридной угрозой
Меркель: перевозка мигрантов через Белоруссию представляет гибридную угрозу
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала перевозку мигрантов через Белоруссию в Евросоюз гибридной угрозой в адрес ЕС со стороны Минска.
"Это гибридная угроза. Нужно четко это говорить. (Президент Белоруссии Александр) Лукашенко использует людей для осуществления политики, происходит политическая инструментализация", - заявила Меркель по итогам саммита лидеров ЕС.
По ее словам, ряд стран ЕС доложили коллегам о своих усилиях по борьбе с миграцией через Белоруссию.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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