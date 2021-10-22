https://ria.ru/20211022/migranty-1755827143.html

В Эстонии призвали ЕС отреагировать на нелегалов на белорусской границе

В Эстонии призвали ЕС отреагировать на нелегалов на белорусской границе - РИА Новости, 22.10.2021

В Эстонии призвали ЕС отреагировать на нелегалов на белорусской границе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывает ЕС дать "сильный ответ" на кризисную ситуацию на границе Белоруссии и стран Евросоюза. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:27

2021-10-22T16:27

2021-10-22T16:27

в мире

литва

белоруссия

минск

латвия

польша

евросоюз

александр лукашенко

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывает ЕС дать "сильный ответ" на кризисную ситуацию на границе Белоруссии и стран Евросоюза.Каллос принимает участие во встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе, где одним из вопросов является проблема нелегальной миграции в Евросоюз, в частности через белорусскую границу."Ситуация на границе между Белоруссией и ЕС остается серьезной проблемой для безопасности, нам нужен сильный совместный ответ и новые инструменты для более эффективного контроля наших общих внешних границ", - написала в пятницу Каллас в Twitter.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.

https://ria.ru/20211020/migranty-1755469100.html

https://ria.ru/20211018/lukashenko-1754990628.html

литва

белоруссия

минск

латвия

польша

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в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, польша, евросоюз, александр лукашенко, мигранты