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Япония пожаловалась на новый российский метод ведения войны
Япония пожаловалась на российский метод ведения войны - РИА Новости, 22.10.2021
Япония пожаловалась на новый российский метод ведения войны
Россия продемонстрировала новый метод ведения войны на примере "аннексии" Крыма. Об этом сообщает CSIS/Nikkei со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киси. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:29
2021-10-22T15:01
политика
япония
республика крым
нобуо киси
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия продемонстрировала новый метод ведения войны на примере "аннексии" Крыма. Об этом сообщает CSIS/Nikkei со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киси.По его утверждению, информационные атаки со стороны Москвы начались еще до ввода российского контингента на полуостров в 2014 году.Таким образом, министр призвал ускорить внедрение новых технологий для противодействия другим странам, в частности Китаю и Северной Корее, в киберпространстве и космосе.Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, этот вопрос "закрыт окончательно".
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политика, япония, республика крым, нобуо киси, россия
12:29 22.10.2021 (обновлено: 15:01 22.10.2021)
 
Япония пожаловалась на российский метод ведения войны

Министр обороны Японии Киси: Россия "захватила" Крым раньше, чем это осознали другие

© AFP 2021 / Charly TriballeauМинистр обороны Японии Нобуо Киси
Министр обороны Японии Нобуо Киси - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / Charly Triballeau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия продемонстрировала новый метод ведения войны на примере "аннексии" Крыма. Об этом сообщает CSIS/Nikkei со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киси.
"Любое вторжение может произойти, и никто этого даже не заметит, а война может вестись без использования вооруженных сил", — заявил японский политик.
По его утверждению, информационные атаки со стороны Москвы начались еще до ввода российского контингента на полуостров в 2014 году.
Таким образом, министр призвал ускорить внедрение новых технологий для противодействия другим странам, в частности Китаю и Северной Корее, в киберпространстве и космосе.
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Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, этот вопрос "закрыт окончательно".
 
ПолитикаЯпонияРеспублика КрымНобуо КисиРоссия
 
 
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