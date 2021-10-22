https://ria.ru/20211022/metod-1755771148.html

Япония пожаловалась на новый российский метод ведения войны

Япония пожаловалась на российский метод ведения войны - РИА Новости, 22.10.2021

Япония пожаловалась на новый российский метод ведения войны

Россия продемонстрировала новый метод ведения войны на примере "аннексии" Крыма. Об этом сообщает CSIS/Nikkei со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киси. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:29

2021-10-22T12:29

2021-10-22T15:01

политика

япония

республика крым

нобуо киси

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия продемонстрировала новый метод ведения войны на примере "аннексии" Крыма. Об этом сообщает CSIS/Nikkei со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киси.По его утверждению, информационные атаки со стороны Москвы начались еще до ввода российского контингента на полуостров в 2014 году.Таким образом, министр призвал ускорить внедрение новых технологий для противодействия другим странам, в частности Китаю и Северной Корее, в киберпространстве и космосе.Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, этот вопрос "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html

япония

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россия

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политика, япония, республика крым, нобуо киси, россия