13:05 22.10.2021 (обновлено: 13:31 22.10.2021)
Встречи в нормандском формате в ближайшее время не будет, заявил Лавров
Лавров назвал заявления Кулебы о якобы обещанной "нормандской" встрече передергиванием
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Боливии Рохелио Майтой в Доме приемов МИД России.
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Киева созвать новый саммит в "нормандском формате", учитывая, что Украина не выполняет прошлые договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Был телефонный разговор между лидерами России, Германии и Франции, в ходе которого наши собеседники очень активно убеждали президента РФ как можно скорее провести саммит в "нормандском формате", на резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже - а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются", - сказал Лавров журналистам.
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"Когда телефонный разговор проходил, Владимир Владимирович объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями", - добавил Лавров.
"Ну, и госпожа Меркель, господин Макрон в этой ситуации сказали - пускай министры иностранных дел, советники внешнеполитические поработают, подумают. Владимир Владимирович сказал: "Да, пускай они подумают". Вот, мы думаем. Но параллельно с тем, что мы думаем, мы имеем в виду то, о чем конкретно говорили лидеры нормандского формата и кто кому что обещал", - подчеркнул министр.
Он добавил, что если министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что "Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел - это уже передергивание". "Он обещал лишь поручить посмотреть как можно выйти на результативный саммит, на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств", - заявил Лавров.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит в "нормандском формате" было бы хорошо, но он должен быть подготовлен. В Кремле ранее заявили, что есть риск не успеть с проведением саммита в "нормандском формате" при уходящей с поста канцлера Германии Меркель.