https://ria.ru/20211022/krym-1755830522.html

Темпы вакцинации в Крыму возросли в шесть раз

Темпы вакцинации в Крыму возросли в шесть раз - РИА Новости, 22.10.2021

Темпы вакцинации в Крыму возросли в шесть раз

Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Крыму за последние дни возросли в шесть раз, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:37

2021-10-22T16:37

2021-10-22T16:37

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342565_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_660b8c724433895c8e2dd3a492628469.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Крыму за последние дни возросли в шесть раз, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.В Крыму с 25 октября вводятся новые ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. При этом Роспотребнадзор обязал вакцинировать граждан ряда сфер деятельности."Темпы вакцинации от коронавируса за последние дни увеличились в шесть раз", - сказал РИА Новости Лясковский.По его словам, первым компонентом вакцины уже привито 572 тысячи человек. При этом в целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике остается напряженной. Идет разворачивание дополнительных коек.

https://ria.ru/20211022/golikova-1755824159.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии