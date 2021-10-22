https://ria.ru/20211022/krym-1755830522.html
Темпы вакцинации в Крыму возросли в шесть раз
Темпы вакцинации в Крыму возросли в шесть раз - РИА Новости, 22.10.2021
Темпы вакцинации в Крыму возросли в шесть раз
Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Крыму за последние дни возросли в шесть раз, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:37
2021-10-22T16:37
2021-10-22T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Крыму за последние дни возросли в шесть раз, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.В Крыму с 25 октября вводятся новые ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. При этом Роспотребнадзор обязал вакцинировать граждан ряда сфер деятельности."Темпы вакцинации от коронавируса за последние дни увеличились в шесть раз", - сказал РИА Новости Лясковский.По его словам, первым компонентом вакцины уже привито 572 тысячи человек. При этом в целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике остается напряженной. Идет разворачивание дополнительных коек.
https://ria.ru/20211022/golikova-1755824159.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
Темпы вакцинации в Крыму возросли в шесть раз
Темпы вакцинации в Крыму на фоне введенных новых ограничений возросли в шесть раз