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Губернатор Краснодарского края введет запрет на массовые мероприятия
Губернатор Краснодарского края введет запрет на массовые мероприятия - РИА Новости, 22.10.2021
Губернатор Краснодарского края введет запрет на массовые мероприятия
Все массовые мероприятия в Краснодарском крае будут приостановлены во время нерабочих дней, за исключением согласованных с государственным санитарным врачом... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T21:34
2021-10-22T21:34
2021-10-22T22:09
распространение коронавируса
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россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Все массовые мероприятия в Краснодарском крае будут приостановлены во время нерабочих дней, за исключением согласованных с государственным санитарным врачом России или его заместителями, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.В четверг глава Кубани объявил о решении не вводить дополнительные выходные, нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября. Он сообщал, что проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничат на Кубани с 25 октября по 1 декабря, допуск и участников, и зрителей будет только по QR-коду."С 30 октября по 7 ноября в Краснодарском крае приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. Исключения - мероприятия, согласованные с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями", - говорится в сообщении, которое опубликовал Кондратьев в своём Telegram-канале.Как сообщалось ранее, с 30 октября по 7 ноября в рестораны, кафе в городах-курортах Краснодарского края можно будет попасть только по QR-коду.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
21:34 22.10.2021 (обновлено: 22:09 22.10.2021)
Губернатор Краснодарского края введет запрет на массовые мероприятия
Все массовые мероприятия на Кубани будут приостановлены во время нерабочих дней