https://ria.ru/20211022/krasnodar-1755886169.html

Губернатор Краснодарского края введет запрет на массовые мероприятия

Губернатор Краснодарского края введет запрет на массовые мероприятия - РИА Новости, 22.10.2021

Губернатор Краснодарского края введет запрет на массовые мероприятия

Все массовые мероприятия в Краснодарском крае будут приостановлены во время нерабочих дней, за исключением согласованных с государственным санитарным врачом... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T21:34

2021-10-22T21:34

2021-10-22T22:09

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Все массовые мероприятия в Краснодарском крае будут приостановлены во время нерабочих дней, за исключением согласованных с государственным санитарным врачом России или его заместителями, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.В четверг глава Кубани объявил о решении не вводить дополнительные выходные, нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября. Он сообщал, что проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничат на Кубани с 25 октября по 1 декабря, допуск и участников, и зрителей будет только по QR-коду."С 30 октября по 7 ноября в Краснодарском крае приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. Исключения - мероприятия, согласованные с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями", - говорится в сообщении, которое опубликовал Кондратьев в своём Telegram-канале.Как сообщалось ранее, с 30 октября по 7 ноября в рестораны, кафе в городах-курортах Краснодарского края можно будет попасть только по QR-коду.

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