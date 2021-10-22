https://ria.ru/20211022/kosovo-1755850862.html

В Приштине объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

В Приштине объявили двух российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 22.10.2021

В Приштине объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила о решении выслать двух российских дипломатов из посольства в Сербии, которые постоянно работают в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:52

2021-10-22T17:52

2021-10-22T20:03

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила о решении выслать двух российских дипломатов из посольства в Сербии, которые постоянно работают в Приштине."Структуры республики Косово решительны в борьбе против зловредного влияния России и ее сателлитов в регионе, которые работают над уничтожением наших достижений и достижений США, НАТО и ЕС. Поэтому мы и дальше будем близко сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы не допустить, чтобы Косово и наш регион стали жертвой дестабилизирующих амбиций России", — написала она на своей странице в Facebook.Османи добавила, что уже попросила вице-премьера и главу МИД Донику Гервалу-Шварц объявить дипломатов персонами нон грата. По ее словам, их деятельность нанесла вред национальной безопасности и конституционному строю самопровозглашенной республики.В российском представительстве заявили, что считают это заявление провокацией и не намерены выполнять требования властей Косово."Не признаем "независимость" Косово, а соответственно, и краевое "правительство", и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу", — заявили в посольстве.В северной части региона, где проживают преимущественно сербы, 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жители блокировали несколько улиц, после чего полиция провела рейд по местным аптекам и торговым точкам. Туда также прибыло спецподразделение ROSU.После этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация в регионе деградирует, и добавил, что это происходит из-за отсутствия реакции Запада и его поддержки Приштины.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20211013/kosovo-1754426559.html

https://ria.ru/20210930/deeskalatsiya-1752480225.html

https://ria.ru/20211011/vulin-1753897480.html

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косово, сербия, россия